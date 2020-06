DIGI Mobil lancia la nuova gamma “Illimitato”: offerte con minuti illimitati e GB cumulabili da 5 euro al mese

Con una comunicazione di poche ore fa sul proprio sito web e sui canali social ufficiali, l’operatore mobile virtuale “etcnico” DIGI Mobil (Full MVNO su rete TIM con velocità in download fino a 100 Mbps) ha annunciato il lancio delle nuove offerte della gamma “Illimitato”, che si affiancano ai pacchetti “Combo”, disponibili ancora fino al 31 agosto 2020.

Vediamole nel dettaglio (anche queste disponibili fino al 31 agosto 2020, salvo probabili proroghe).

Illimitato Mini

L’offerta Illimitato Mini prevede minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali, verso i numeri DIGI in Italia, Romania e Spagna, più 1 Giga di traffico internet in 4G (cumulabile) a 5 euro al mese (senza costi di attivazione).

Il traffico dati non consumato è utilizzabile il mese successivo (in caso contrario andrà perso). Se il credito residuo non è sufficiente a coprire il rinnovo dell’opzione, questa non verrà rinnovata e l’eventuale credito residuo potrà essere utilizzato con il piano tariffario di base attivo sulla propria SIM.

Illimitato 10

L’offerta Illimitato 10 prevede minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali, verso i numeri DIGI in Italia, Romania e Spagna, più 8 Giga di traffico internet in 4G (cumulabile) a 10 euro al mese (senza costi di attivazione).

Il traffico dati non consumato è utilizzabile il mese successivo (in caso contrario andrà perso). Se il credito residuo non è sufficiente a coprire il rinnovo dell’opzione, questa non verrà rinnovata e l’eventuale credito residuo potrà essere utilizzato con il piano tariffario di base attivo sulla propria SIM.

Illimitato 15

L’offerta Illimitato 15 prevede minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali, verso i numeri DIGI in Italia, Romania e Spagna, più 16 Giga di traffico internet in 4G (cumulabile) a 15 euro al mese (senza costi di attivazione).

Il traffico dati non consumato è utilizzabile il mese successivo (in caso contrario andrà perso). Se il credito residuo non è sufficiente a coprire il rinnovo dell’opzione, questa non verrà rinnovata e l’eventuale credito residuo potrà essere utilizzato con il piano tariffario di base attivo sulla propria SIM.

Illimitato 20

L’offerta Illimitato 20 prevede minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali, verso i numeri DIGI in Italia, Romania e Spagna, più 32 Giga di traffico internet in 4G (cumulabile) a 20 euro al mese (senza costi di attivazione).

Il traffico dati non consumato è utilizzabile il mese successivo (in caso contrario andrà perso). Se il credito residuo non è sufficiente a coprire il rinnovo dell’opzione, questa non verrà rinnovata e l’eventuale credito residuo potrà essere utilizzato con il piano tariffario di base attivo sulla propria SIM.

Come segnalato nel comunicato dell’operatore (che trovate riportato integralmente qui di seguito), da oggi anche le offerte Combo usufruiscono di minuti illimitati verso i numeri DIGI in Italia, Romania e Spagna.

La comunicazione ufficiale DIGI Mobil

Con l’estate ripartono anche le novità in #stileDigi!

Sono disponibili da oggi le nuove offerte Digi Illimitato con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e verso i numeri Digi in Italia, Romania e Spagna in aggiunta al traffico dati alla massima velocità del 4G. Il tutto a partire da 5 euro al mese. In più i Giga inclusi in tutte le offerte sono cumulabili e restano sempre validi tutti i vantaggi che da sempre ci contraddistinguono.

Le offerte sono dedicate a chiunque voglia chiamare senza limiti di tempo e sono disponibili in 4 varianti (Illimitato Mini, Illimitato 10, Illimitato 15 e Illimitato 20) permettendo di scegliere il traffico dati a disposizione secondo le proprie necessità.

I pacchetti sono sottoscrivibili sia da nuovi Clienti che da chi fa già parte della famiglia Digi e il prezzo rimane sempre fisso per tutti senza aumenti o variazioni nel tempo.

Inoltre, #miglioriamosempre anche per chi è già nostro Cliente. Infatti, da oggi anche tutte le offerte Combo avranno minuti illimitati per le chiamate verso la rete Digi in Italia, Romania e Spagna, ovviamente allo stesso costo di prima.

L’attivazione è gratuita e può essere effettuata tramite i nostri oltre 3.000 rivenditori autorizzati sparsi su tutto il territorio italiano, direttamente online sul sito www.digimobil.it o chiamando il Servizio Clienti sempre disponibile al numero gratuito 4077 o +39.353.300.4077.

Un’altra novità, semplice e trasparente, che dimostra ancora una volta come noi tutti in Digi #cimettiamoilcuore lavorando con affidabilità e passione per il miglioramento costante di offerte e servizi a disposizione dei nostri Clienti.

Per questa e tutte le altre novità vi invitiamo a seguirci anche sui nostri canali social Facebook e Instagram.

Alla prossima novità, sempre in #stileDigi!