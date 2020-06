CoopVoce: la “vecchia” Opzione Zero ora incompatibile con gli attuali pacchetti internet

CoopVoce ha deciso di intervenire su alcune vecchie opzioni non più sottoscrivibili ormai da molti anni, inibendo la possibilità di affiancare i più recenti pacchetti internet (come la Web 3 Giga, Web 10 Giga etc).

Al momento l’unica su cui abbiamo dei riscontri tangibili, grazie ad alcuni screenshot inviati da un nostro lettore, è “Opzione Zero“, una offerta che era stata lanciata inizialmente nel giugno del 2013 e limitatamente ai clienti di Coop Lombardia, per poi tornare in versione “nazionale” nell’ottobre del 2015 (ma attivabile solo da chi effettuava portabilità del numero da altro gestore).

Opzione Zero prevedeva chiamate a 0 centesimi di euro al minuto verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobili, con un singolo scatto alla risposta di 12 centesimi e SMS tariffati a 12 centesimi ad invio.

Ogni mese era possibile effettuare fino a 1.000 minuti di chiamate a zero centesimi, superata questa soglia, il costo tornava quello previsto dal piano tariffario base attivo sulla propria linea.

Nella versione proposta nel 2015, era inoltre possibile affiancare Opzione Zero ai pacchetti dati Web 1 Giga Senza Limiti (1 GB a 4 euro al mese, invece di 8 euro di prezzo di listino) e l’opzione Web 2 Giga Senza Limiti (a 6 euro al mese invece di 10 euro).

Tariffe che, tra l’altro, fanno ben capire come il mercato italiano negli ultimi anni ha visto un continuo ribasso dei prezzi nella telefonia mobile, a vantaggio di tutti i consumatori.

Non abbiamo evidenza del periodo esatto in cui CoopVoce ha inserito questa limitazione né sappiamo quanti utenti abbiano ancora attiva Opzione Zero (proposta per brevi periodi, solo alle nuove attivazioni per i soci Coop Lombardia nel 2013 e solo per le portabilità del numero nel 2015), ma rimane comunque il fatto che in questo modo l’operatore vincola quei pochi (o tanti) utilizzatori, a mantenerla solo per le chiamate o a rinunciarvi e attivare una offerta diversa se si vuole usufruire di traffico dati.

Come scritto, al momento è l’unica opzione su cui abbiamo una evidenza chiara della limitazione applicata da CoopVoce, ma potrebbe non essere l’unica. Trattandosi poi di tariffe e piani molto vecchi, un riscontro può arrivare solo da eventuali clienti che le utilizzano ancora oggi.

Nel caso, mettiamo come sempre a disposizione la nostra sezione Segnalazioni, in cui è possibile notificarci casi simili che coinvolgono altre opzioni, allegando uno screenshot che dimostri l’incompatibilità con le attuali offerte “Web” (come quelli pubblicati in questo articolo).