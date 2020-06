PosteMobile proroga le offerte PM Super Ricarica, Creami Revolution e Creami neXt Special Edition al 5 settembre 2020

In scadenza oggi, vengono nuovamente prorogate fino al prossimo 5 settembre 2020, le offerte Creami neXt Special Edition, Creami Revolution e PM Super Ricarica di PosteMobile.

Tutte e tre le offerte sono ora abilitate al 4G+, con velocità massime teoriche fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

PM Super Ricarica

PM Super Ricarica, dedicata a chi attiva una nuova SIM PosteMobile presso tutti gli Uffici Postali entro il 5 settembre 2020, prevede chiamate verso tutti a 18 centesimi al minuto e SMS tariffati 18 centesimi l’uno, più 1 Giga di traffico dati (pari a 1024 Credit) in 4G+ al costo di 2 euro al mese.

Ciascuno dei credit previsti per la navigazione internet viene scalato al raggiungimento di 1 MB di traffico. La tariffazione per le chiamate è a scatti anticipati di 60 secondi.

PM Super Ricarica prevede anche il Raddoppio delle Ricariche, una promozione valida per i clienti che richiedono contestualmente la portabilità del proprio numero da altro operatore mobile e prevede l’erogazione di un bonus pari all’importo ricaricato sulla SIM da qualsiasi canale, fino a 50 euro nel mese.

Il beneficio del raddoppio delle ricariche decade in caso di cambio piano. Tutti i bonus di traffico potranno essere utilizzati entro 30 giorni dall’erogazione per traffico nazionale e traffico roaming in zona UE e per il pagamento del costo del piano. Sono esclusi dall’utilizzo dei bonus il traffico internazionale, il traffico roaming ad eccezione della zona UE e il traffico verso numerazioni non geografiche.

E’ possibile richiedere l’offerta, acquistando una nuova SIM al costo di 15 euro con 5 euro di traffico incluso.

La navigazione internet inclusa nel Piano PM Super Ricarica è intesa per le connessioni effettuate mediante APN wap.postemobile.it e viene conteggiata in base ai Kbyte effettivamente consumati. I MB non utilizzati nel mese non sono cumulabili con quelli del mese successivo. Superata la soglia di 1 GB previsto dall’offerta, il costo della navigazione è di 50,41 cent/MB (IVA inclusa) con tariffazione in base ai Kbyte effettivamente consumati.

Il costo del piano scelto viene addebitato sul credito residuo della SIM al momento dell’attivazione e poi ogni mese lo stesso giorno. In caso di mancato rinnovo del Piano per credito insufficiente verranno applicate le tariffe di 25 cent/min per le chiamate, 25 cent/SMS e per il traffico dati la tariffa base giornaliera di 3,50 euro al giorno per 400 MB di traffico internet.

In caso di Roaming in UE, è prevista una limitazione nel quantitativo di traffico internet messo a disposizione ogni mese, che scende a 940 MB. Oltre tale limite è possibile navigare in UE al costo di 0,42 cent/MB in base ai KB effettivamente consumati, fino all’esaurimento del Giga previsto dalla propria offerta.

In caso di superamento del GB messo a disposizione, viene applicata la tariffa extrasoglia di 50,41€cent/MB prevista per la navigazione internet sul territorio nazionale.

Creami neXt Special Edition

Creami neXt Special Edition offre in promozione 5, 15 o 20 Giga al mese in aggiunta ai GB in 4G+ inclusi nei piani Creami neXt 1, 3 e 6. I Giga aggiuntivi verranno erogati il giorno successivo all’attivazione del Piano Creami neXt scelto e, per i mesi successivi, contestualmente al rinnovo del Piano.

L’offerta è dedicata ai clienti Privati e titolari di Partita Iva che attivano in Ufficio Postale o nei Kipoint abilitati entro il 5 settembre 2020, salvo ulteriori proroghe, una nuova SIM ricaricabile, senza vincolo di portabilità. La SIM acquistata in Ufficio Postale o nei punti Kipoint ha un costo di 15 euro con 5 euro di traffico incluso.

Il costo del piano scelto viene addebitato sul credito residuo della SIM al momento dell’attivazione e poi ogni mese per il piano Creami neXt Special Edition 1, ogni 3 mesi per il piano Creami neXt Special Edition 3 e ogni 6 mesi per il piano Creami neXt Special Edition 6, sempre lo stesso giorno.

Il mancato rinnovo del piano per credito insufficiente comporta l’applicazione della tariffa extrasoglia di 18 cent/min, 12 cent/SMS e della la tariffa base giornaliera di 3,5€/giorno per 400 MB di traffico internet su smartphone e tablet. Se invece si esauriscono i credit a disposizione, si applica la tariffa extrasoglia di 50,41 cent/MB per la navigazione internet.

Per i clienti che hanno già attivo un piano Creami neXt Special Edition è possibile cambiare gratuitamente con un altro piano della gamma neXt Special contattando l’Assistenza clienti al 160. Ricordiamo che l’offerta è disponibile anche per i già clienti PosteMobile che ne richiedono l’attivazione contattando l’Assistenza Clienti.

I minuti e gli SMS dell’offerta sono disponibili anche in caso di Roaming in UE, mentre per il traffico dati sono applicate le seguenti limitazioni, in base al piano scelto:

4,68 GB per la Creami neXt 1 Special Edition

4,68 GB per la Creami neXt 3 Special Edition

3,90 GB per la Creami neXt 6 Special Edition

Oltre tale limite è possibile navigare in UE al costo di 0,42 cent/MB in base ai KB effettivamente consumati, fino all’esaurimento del pacchetto di GB previsto dalla propria offerta.

Creami Revolution

L’offerta Creami Revolution di PosteMobile include 1000 Credit da utilizzare indistintamente per chiamate, dati ed SMS e ulteriori 7 Giga per navigare in internet (su rete 4G+) da smartphone e tablet.

I piani Creami Revolution sono validi per nuovi clienti privati che attivano in Ufficio Postale, nei punti Kipoint abilitati entro il 5 settembre 2020, salvo ulteriori proroghe, una nuova SIM ricaricabile senza vincolo di portabilità (il costo di attivazione è pari a 15 euro).

Il costo dell’offerta varia in base alla frequenza di rinnovo decisa anticipatamente dal cliente: maggiori sono i rinnovi minore è il costo del piano. E’ possibile scegliere tra:

Creami Revolution 1 , che prevede un rinnovo al costo di 12 euro addebitati sul credito residuo ogni mese;

, che prevede un rinnovo al costo di 12 euro addebitati sul credito residuo ogni mese; Creami Revolution 3 , che prevede 3 rinnovi anticipati al prezzo di 30 euro addebitati sul credito residuo ogni 3 mesi;

, che prevede 3 rinnovi anticipati al prezzo di 30 euro addebitati sul credito residuo ogni 3 mesi; Creami Revolution 6, che prevede 6 rinnovi anticipati al costo di 48 euro addebitati sul credito residuo ogni 6 mesi.

Per la navigazione internet saranno scalati prima i GB inclusi nell’offerta e, una volta esauriti, i credit ancora disponibili. Ciascun credit viene scalato al raggiungimento di 1 minuto di traffico voce o di 1 MB di navigazione, oppure all’invio di 1 SMS. I credit non sono utilizzabili per i servizi a sovrapprezzo e per i servizi di gestione chiamate.

I credit e i GB previsti dall’offerta saranno accreditati ogni mese e non saranno cumulabili con quelli del periodo successivo. I credit e i GB non utilizzati nel periodo di riferimento andranno persi. In caso di esaurimento dei credit a disposizione si applicano le tariffe extrasoglia di 18 cent/min per le chiamate, 12 cent/SMS per gli SMS e 50,41 cent/MB per la navigazione Internet.

Il mancato rinnovo del piano Creami Revolution 1 per credito insufficiente comporta l’applicazione della tariffa extrasoglia per chiamate ed SMS e della la tariffa base giornaliera di 3,5€/giorno per 400 MB di traffico internet su smartphone e tablet.

In caso di credito insufficiente per il rinnovo del piano Creami Revolution 3 e 6 sarà attivato il piano Creami Revolution 1 con addebito del relativo canone. Se il credito residuo non sarà sufficiente si applicheranno le tariffe extrasoglia sopra indicate per traffico voce e SMS e la tariffa base giornaliera per il traffico internet. E’ possibile cambiare gratuitamente l’opzione scelta del piano Creami Revolution contattando l’Assistenza Clienti al 160.

Soglie Roaming in UE. Per la navigazione internet, il quantitativo di GB disponibile in roaming alle stesse condizioni nazionali, dipende dall’importo del canone dell’offerta nazionale. Nello specifico, per Creami Revolution 1 è di 5,62 GB; per CREAMI Revolution 3 di 4,68 GB e per CREAMI Revolution 6 di 3,75 GB.

Oltre tale limite è possibile navigare in UE al costo di 0,42 cent/MB in base ai KB effettivamente consumati, fino all’esaurimento del pacchetto di GB previsto dalla propria offerta. In caso di superamento dei GB disponibili in base al piano nazionale sottoscritto si applica la tariffa extrasoglia di 50,41 €cent/MB prevista per la navigazione Internet sul territorio nazionale.