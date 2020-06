CoopVoce: dal 9 luglio torna TOP 20, con 20 Giga, minuti illimitati e 1.000 SMS a 8 euro al mese

Anteprima | Torna nuovamente disponibile dal prossimo 9 luglio (e fino al 9 settembre 2020) l’offerta TOP 20 di CoopVoce che, al costo di 8 euro al mese, permette di avere 20 Giga di traffico dati in 4G, minuti illimitati e 1.000 SMS.

L’offerta era stata lanciata lo scorso novembre e viene quindi riproposta dal 9 luglio. Non sono previsti costi di attivazione per i nuovi clienti (in portabilità o nuova numerazione), mentre i già clienti CoopVoce possono comunque averla con un costo una tantum di 9 euro.

I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta e le connessioni internet a singolo kbyte. Al superamento degli SMS compresi nel mese vengono applicate le condizioni del piano tariffario base attivo sulla propria utenza, mentre il traffico internet è inibito.

Se il credito presente sulla SIM è sufficiente, l’offerta viene rinnovata automaticamente ogni mese, in caso contrario viene sospesa per 30 giorni, entro i quali è possibile riattivarla se si effettua una ricaricare, altrimenti verrà disattivata.

Durante il periodo di sospensione, i minuti e gli SMS sono tariffati in base al piano tariffario di base, mentre il traffico internet è inibito.

Se si terminano i GB o gli SMS prima della data di scadenza della soglia mensile è sempre possibile rinnovare anticipatamente l’offerta, corrispondendo il canone mensile di 8 euro.

Tutti i GB, i minuti e gli SMS della TOP 20 possono essere utilizzati senza limitazioni anche in Roaming in UE.