Con ho. Mobile un buono sconto Amazon da 10 o 15 euro per un router 4G/4G+ Huawei

L’operatore mobile virtuale e second brand Vodafone – ho. Mobile – ha lanciato oggi una promozione dedicata ai clienti che acquistano l’offerta solo dati da 100 Giga (al costo di 12,99 euro al mese), con cui è possibile ottenere uno speciale sconto di 10 o 15 euro per l’acquisto di due diversi modelli di router Huawei.

La procedura è molto semplice: una volta acquistata online l’offerta solo dati da 100 Giga (costo complessivo 22,99 euro, di cui 9 euro di costo attivazione, 0,99 di costo SIM e 13 euro di prima ricarica), il cliente riceverà via mail un codice sconto valido per l’acquisto di un router Huawei B311-221 o Huawei B535-232.

Huawei B311-221 è un router Wi-Fi (su singola banda 2.4 GHz) che supporta SIM 4G con velocità in download fino a 150 Mbps. Tramite Wi-Fi è possibile collegare fino a 32 dispositivi, mentre è disponibile anche una porta LAN/WAN Gigabit (RJ45), per collegare pc, smart tv, tv box etc. e una porta RJ11 per collegare un eventuale telefono.

In questo caso lo sconto applicabile è di 10 euro. La scheda tecnica del Huawei B311-221.

Huawei B535-232 è invece un router più performante, con Wi-Fi dual band (2.4 e 5 GHz) che supporta SIM 4G+ con velocità in download fino a 300 Mbps. Tramite Wi-Fi è possibile collegare fino a 64 dispositivi, mentre sono disponibili 4 porte ethernet Gigabit (RJ45) per collegare pc, smart tv, tv box etc. (di cui una WAN) e una porta RJ11 per collegare un eventuale telefono.

In questo caso lo sconto applicabile è di 15 euro. La scheda tecnica del Huawei B535-232.

Ricordiamo che ho. Mobile applica una limitazione di banda a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload, quindi qualsiasi modello acquistiate, è bene ricordare che non sarà possibile sfruttarlo appieno proprio per questo motivo.

Entrambe i prodotti hanno uno slot integrato per SIM di tipo “micro”. Per quanto riguarda i prezzi, nel momento in cui scriviamo, il primo è disponibile su Amazon intorno ai 65 euro, il secondo intorno ai 95 euro (con le solite variazioni e offerte periodiche che si possono trovare sul noto portale di e-commerce).