Rabona Mobile e Sì,Pronto!?! lanciano nuove offerte a partire da 3,99 euro al mese

Rabona Mobile (ESP MVNO che opera su rete Vodafone tramite piattaforma Plintron) ha reso disponibile da oggi la nuova offerta Cross che, al costo mensile di 3,99 euro, prevede minuti e SMS illimitati e 8 Giga di traffico dati in 4G (con velocità massima teorica fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload).

Minuti e SMS possono essere inoltre utilizzati anche in Roaming in UE, mentre per il traffico dati Rabona non fornisce direttamente questa informazione, per cui ci pensiamo noi a calcolarla per tutti i nostri lettori in base alla formula prevista dalla normativa europea vigente: 1,86 GB al mese *.

L’offerta è attivabile solo dai nuovi clienti che effettuano portabilità da altro gestore o richiedono l’attivazione di una nuova numerazione Rabona. Per chi acquista la SIM online (con spedizione tramite corriere espresso), il costo è di 19,99 euro (in offerta, invece di 25 euro) più 10 euro di prima ricarica obbligatoria, per un totale di 29,99 euro.

La SIM viene fornita con 25 euro di traffico bonus incluso, ma non utilizzabile per il pagamento del canone mensile dell’offerta e disponibile per 12 mesi dall’erogazione (se non utilizzato entro questo lasso di tempo, andrà perso).

Per quanto riguarda Sì,Pronto!?!, il secondo brand di Rabona, sono invece due le offerte presentate oggi:

Subito : 3.000 minuti, 300 SMS (validi anche in Roaming in UE) e 30 Giga in 4G (sempre con velocità massima teorica di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload) al costo mensile di 4,99 euro.

: 3.000 minuti, 300 SMS (validi anche in Roaming in UE) e 30 Giga in 4G (sempre con velocità massima teorica di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload) al costo mensile di 4,99 euro. Prima: minuti e SMS illimitati (validi anche in Roaming in UE), 70 Giga in 4G, a 8,99 euro al mese.

Per l’offerta Subito, il traffico dati disponibile in Roaming in UE è pari a 2,33 GB *, mentre per l’offerta Prima è di 4,2 GB * al mese.

Il costo della SIM acquistata online è di 15 euro, con 25 euro di traffico bonus valido per 12 mesi (ma non utilizzabile per il pagamento del canone mensile dell’offerta) a cui aggiungere il costo di attivazione (5 euro per l’offerta Subito e 1 euro per l’offerta Prima) e della ricarica obbligatoria, utilizzata per pagare il primo canone dell’offerta scelta.

* Per calcolare la soglia mensile di GB in Roaming in UE, la formula da utilizzare è la seguente: costo della tua offerta in euro Iva esclusa / (diviso) 3,5 x (per) 2. Per comodità, può essere sostituita da questa formula con Iva già inclusa: costo della tua offerta in euro Iva inclusa / (diviso) 4,27 x (per) 2.