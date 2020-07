Kena Mobile tenta i clienti iliad e MVNO con l’offerta da 70 Giga ora con primo mese gratis

Kena Mobile prova a rendere ancora più allettante l’offerta da 5,99 euro al mese con 70 Giga in 4G (fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload), minuti e SMS illimitati riservata ai clienti iliad e diversi MVNO, aggiungendo ora anche il primo mese gratis (per chi la richiede online).

L’offerta è attivabile da chi richiede portabilità del numero da iliad e tutti gli operatori mobili virtuali (MVNO), con l’esclusione di Very Mobile (second brand WINDTRE), CoopVoce, Fastweb Mobile e Tiscali Mobile (che operano su rete TIM).

In precedenza era escluso da questa offerta anche ho. Mobile (ESP MVNO e second brand Vodafone), aggiunto poi all’inizio di questo mese.

Il costo complessivo per chi attiva l’offerta online è di 5 euro, con costo SIM, attivazione e spedizione al momento gratuite e, come anticipato, primo mese gratis.

I minuti e gli SMS dell’offerta Kena 5,99 possono essere utilizzati anche in Roaming in UE, mentre per quanto riguarda il traffico internet, vengono messi a disposizione ogni mese fino a 3 GB.

Superata questa soglia, la navigazione prevede un costo di 0,0042€ a MB. Raggiunti i 70GB il costo della navigazione dati è quello previsto dal profilo tariffario Piano Base Kena (35 centesimi al minuto per le chiamate, 25 centesimi per ogni SMS inviato e 50 centesimi di euro ogni 50 MB di traffico dati).