PosteMobile Casa Web, l’offerta con modem WiFi incluso e internet illimitato a 20,90 euro al mese prorogata al 14 luglio 2020

PosteMobile Casa Web, la soluzione per connettersi a Internet da casa grazie al modem autoinstallante e al servizio di connettività solo dati su rete 4G WINDTRE, è stata prorogata fino al 14 luglio 2020.

L’offerta prevede internet illimitato con velocità fino a 300 Mbps in download (50 Mbps in upload) e modem Wi-Fi incluso (con SIM già al suo interno), ad un canone mensile scontato a 20,90 euro (anziché 26,90 euro) e valido per tutta la durata contrattuale.

PosteMobile Casa Web può essere richiesta esclusivamente online sul sito postemobile.it, con la consegna gratuita del modem, per tutte le nuove attivazioni, presso l’indirizzo indicato al momento della sottoscrizione dell’offerta. È previsto solo un contributo di attivazione una tantum di 29 euro.

La carta SIM non è abilitata al traffico voce/SMS né al traffico dati in roaming. Il modem WiFi è concesso in comodato d’uso gratuito al cliente per tutta la durata contrattuale. In caso di cessazione degli effetti del rapporto contrattuale il cliente dovrà restituire entro 60 giorni il dispositivo a propria cura e spese.

I corrispettivi saranno fatturati a intervalli bimestrali a mezzo conto telefonico e potranno essere addebitati su conto corrente a seguito delle verifiche sulla domiciliazione oppure pagati tramite bollettino postale. L’imposta di bollo pari a 16,00 euro, sarà rateizzata in 8 fatture.

