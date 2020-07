Con le FASTbox di Fastweb ora è possibile sottoscrivere anche le offerte per il fisso e convergente

Fastweb punta sulle FASTbox e amplia anche alle offerte per il fisso e convergente fisso/mobile la possibilità di sottoscrizione tramite l’innovativo canale di vendita.

Da oggi infatti tramite le postazioni self-service di Fastweb collocate all’interno di centri commerciali ed esercizi pubblici, sarà possibile sottoscrivere, oltre all’offerta Fastweb Mobile che include 50 Giga di traffico internet e minuti illimitati anche l’offerta fissa Fastweb Casa che prevede il collegamento ultraveloce alla rete Internet e chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali oppure l’offerta convergente Fastweb Casa + Mobile.

Con l’ampliamento alle offerte per il fisso e convergente, Fastweb è il primo operatore del mercato a sfruttare le potenzialità delle postazioni self-service per raggiungere i propri clienti in modo facile e veloce, non solo con le soluzioni per il mobile, ma con l’intero portafoglio d’offerta.

Attraverso la scelta di ampliare le soluzioni disponibili Fastweb intende anche rispondere al bisogno crescente dei consumatori di poter disporre di connettività fisse, ultraveloci e performanti per poter far fronte ai nuovi bisogni di connettività emersi in questo periodo di emergenza.

Come per il mobile sottoscrivere un’offerta fissa o convergente tramite FASTbox è estremamente facile, immediato e richiede pochissimi passaggi.

Il cliente dovrà semplicemente avere con sé un documento di identità e seguire le indicazioni che appaiono sul display selezionando l’offerta desiderata e inserendo i propri dati personali e del metodo di pagamento prescelto che verranno gestiti nel pieno rispetto della normativa sulla Privacy.

Il cliente potrà così sottoscrivere in modo autonomo e in poco tempo la propria offerta ma in caso di bisogno potrà in qualunque momento ricevere assistenza dal personale presente.

Le offerte per il fisso e convergente sono attualmente sottoscrivibili presso le FASTbox presenti nei centri commerciali di Orio al Serio (BG), L’Aquilone a Genova, Auchan di Casal Bertone (Roma), Panorama di Roma Tiburtina, Pescara Nord a Città Sant’Angelo (PE), nella stazione ferroviaria di Cadorna a Milano, all’interno del distretto del “food” di Piazza Portello e Pam Sabotino a Milano, Coop Gavinana (FI) e presso i Fastweb Store in via Dante a Milano e in via Cola di Rienzo a Roma.

Il piano di ampliamento alle offerte per il fisso e convergente disponibili presso le postazioni self-service proseguirà anche nelle prossime settimane. Al seguente link è disponibile invece l’elenco completo di tutti le FASTbox presenti sul territorio.

L’iniziativa è accompagnata anche da un tour itinerante che toccherà da luglio a settembre alcune tra le più rinomate località di vacanza e le più belle città d’arte italiane.

Una FASTbox mobile si sposterà da nord a sud tra le località balneari più famose d’Italia per far scoprire ai già clienti così come agli italiani in vacanza le soluzioni chiare e trasparenti di Fastweb, in una nuova modalità di sottoscrizione semplice e immediata.

Fonte: comunicato stampa