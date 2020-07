ho. Mobile apre l’offerta da 70 Giga anche ai clienti Kena Mobile e Daily Telecom

Novità in casa ho., l’operatore mobile virtuale (ESP MVNO) e second brand di Vodafone, che ha deciso di modificare la lista degli operatori di provenienza legati all’offerta da 70 Giga ho. 5,99, aggiungendo ora anche Kena Mobile (second brand TIM) e Daily Telecom, inizialmente esclusi.

Si tratta di un cambio probabilmente legato alla mossa fatta da Kena Mobile ad inizio luglio, dove aveva aggiunto il second brand di Vodafone alla lista degli operatori di provenienza per l’offerta più conveniente e ricca di Giga tra quelle proposte attualmente (la Kena 5,99), che da qualche giorno offre anche il primo mese gratuito.

Queste le attuali proposte di ho. Mobile con gli ultimi aggiornamenti:

ho. 5,99: 70 Giga in 4G (con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload), minuti e SMS illimitati al costo di 5,99 euro al mese. L’offerta è disponibile solo per i clienti che effettuano portabilità del numero da iliad e MVNO (con l’esclusione di Very Mobile, second brand WINDTRE).

Costo complessivo per chi l’acquista online: 6,99 euro. In Roaming in UE è possibile utilizzare tutti i minuti e SMS dell’offerta, mentre vengono messi a disposizione 2,9 GB di traffico dati al mese.

ho. 9,99: 50 Giga in 4G (con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload), minuti e SMS illimitati al costo di 9,99 euro al mese. L’offerta è disponibile per chiunque richieda l’attivazione di una nuova numerazione ho. (costo complessivo per chi l’acquista online: 19,99 euro).

In Roaming in UE è possibile utilizzare tutti i minuti e SMS dell’offerta, mentre vengono messi a disposizione 4,7 GB di traffico dati al mese.

ho. 12,99: 50 Giga in 4G (con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload), minuti e SMS illimitati al costo di 12,99 euro al mese. L’offerta è attivabile da chi richiede portabilità del numero da qualsiasi operatore e include quelli esclusi nelle altre offerte (ovvero TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile). Costo complessivo per chi l’acquista online: 22,99 euro).

In Roaming in UE è possibile utilizzare tutti i minuti e SMS dell’offerta, mentre vengono messi a disposizione 6,1 GB di traffico dati al mese.

Per chi interessato ad una offerta solo dati, possono richiedere ho. 100 Giga, con 100 GB di internet in 4G (sempre limitato a 30 Mbps in download e upload) al costo mensile di 12,99 euro (in promozione invece di 14,99 euro). E’ compreso anche un piccolo quantitativo di chiamate e SMS (5 minuti e 5 SMS).

Il costo complessivo per chi l’acquista online è di 22,99 euro. Inoltre da inizio luglio l’offerta 100 Giga viene proposta con una promozione che consente di ottenere un buono sconto di 10 o 15 euro per l’acquisto di due diversi modelli di router 4G della Huawei (qui tutti i dettagli).