Very Mobile da agosto 2020 consentirà di passare a nuova offerta senza costi aggiuntivi

Con una campagna informativa via SMS lanciata negli ultimi giorni, Very Mobile (operatore mobile virtuale e second brand di WINDTRE) ha iniziato a comunicare a tutti i suoi clienti una novità in arrivo dal prossimo mese di agosto.

Da tale data sarà possibile passare alle nuove offerte senza alcun costi di cambio e in tutta comodità direttamente dall’app Very, disponibile su Play Store Google, App Store Apple e AppGallery di Huawei (in quest’ultimo caso, per tutti quei dispositivi dotati di Huawei Mobile Services ma privi dei Google Play Services).

Questo il messaggio inviato da Very Mobile:

Ti informiamo che ad Agosto, per tutti i Clienti Very che lo vorranno, sarà possibile passare alla nuova offerta senza nessun costo di cambio e direttamente dall’app Very. Ti informeremo appena la funzionalità sarà disponibile. Puoi scaricare o aggiornare l’app Very da https://verymobile.it/v/v-app

Bisognerà attendere ancora qualche settimana, salvo comunicazioni ufficiali, per conoscere i dettagli più tecnici sulla procedura di cambio e se questo avverrà in modo immediato oppure al successivo rinnovo dell’offerta.

Nel frattempo, per chi è già cliente Very Mobile, se vorrà può contribuire ad aggiornare la sezione Speed Test dedicata a questo operatore mobile virtuale inviando quelli effettuati con la propria utenza (con alcuni “fortunati” che riescono a raggiungere velocità superiori a quelle previste dalle condizioni di contratto, ovvero 30 Mbps in download e upload).