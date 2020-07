1Mobile lancia l’offerta solo dati GB Unlimited Reward, con Giga “illimitati” su rete 4G Vodafone

1Mobile, l’operatore mobile virtuale di C.I.M. Srl (che opera come ESP MVNO su rete Vodafone) ha reso disponibile da oggi la nuova offerta 1Mobile GB Unlimited Reward, che mette a disposizione Giga illimitati in 4G (fino a 60 Mbps in download e 60 Mbps in upload) a 16,99 euro al mese (14,99 euro dal terzo mese in poi).

L’offerta solo dati (non sono previsti né minuti né SMS) è attivabile digitando la stringa *11*1# seguita da invio chiamata e prevede un costo di attivazione in promozione di 3 euro (invece di 8) una tantum.

1Mobile GB Unlimited Reward è attivabile fino al 31 luglio 2020, ma come per l’intera offerta, è molto probabile che l’operatore applicherà una serie di proroghe (nel caso non mancheremo di aggiornarvi).

I giga illimitati sono disponibili per il traffico dati nazionale, mentre per il Roaming in UE, in base alla formula prevista dalla normativa europea vigente *, vengono messi a disposizione 7,9 GB nei primi tre mesi, 7 GB dal terzo mese in poi.

Come sempre, il traffico dati illimitato non esiste realmente, perché soggetto “ad uso lecito e corretto e non per finalità diverse dall’uso personale”, come chiarito anche dalle condizioni generali di contratto 1Mobile.

In caso vengano superati i ragionevoli limiti di utilizzo a scopo personale l’offerta verrà sospesa e la navigazione bloccata, il cliente verrà informato tramite comunicazione specifica. Il cliente potrà comunque far ripartire subito l’offerta allo stesso prezzo, (nessun costo aggiuntivo per l’operazione di restart verrà applicato) o dovrà attendere il successivo rinnovo per poterla riutilizzare.

In caso di credito insufficiente, l’offerta viene ugualmente rinnovata, ma potrà essere utilizzata solo a fronte di una ricarica di valore pari o superiore al costo della promozione e, se il credito risulterà insufficiente per due scadenze consecutive, l’offerta verrà sospesa e potrà essere riattivata solo a fronte di idonea ricarica.

L’APN 1Mobile da configurare sul proprio smartphone per la navigazione è wap.unomobile.it o in alternativa web.unomobile.it (qui tutti gli APN degli operatori mobili virtuali italiani).

E’ possibile disattivare la 1Mobile GB Unlimited Reward in qualsiasi momento utilizzando la stringa *11*0# seguita da invio chiamata (l’offerta continuerà ad essere disponibile fino alla data di scadenza naturale).

Per passare a 1Mobile GB Unlimited Reward occorre prima cancellare l’eventuale offerta attiva sulla linea da App o area riservata online o digitando la stringa *11# seguita da invio chiamata (che cancella l’offerta esistente) e successivamente la stringa di attivazione *11*1# e invio.

* Per calcolare la soglia mensile di GB in Roaming in UE, la formula da utilizzare è la seguente: costo della tua offerta in euro Iva esclusa / (diviso) 3,5 x (per) 2. Per comodità, può essere sostituita da questa formula con Iva già inclusa: costo della tua offerta in euro Iva inclusa / (diviso) 4,27 x (per) 2.