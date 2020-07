Anomalia chiamate CoopVoce verso numerazioni WINDTRE: “il numero chiamato non è attivo”

Dalla giornata di ieri abbiamo ricevuto diverse segnalazioni (tramite la nostra sezione ad hoc) di utenti CoopVoce che stanno riscontrando una strana anomalia nell’effettuare chiamate verso numerazioni WINDTRE.

Nello specifico, si tratta di utenze WINDTRE normalmente reperibili che, se chiamate tramite numerazioni CoopVoce con SIM Evolution, risultano inattive, con un messaggio vocale di TIM che avvisa il cliente che “il numero chiamato non è attivo”.

L’anomalia è riscontrata solo su SIM Evolution (dove CoopVoce opera come Full MVNO), non su quelle commercializzate precedentemente e non c’è differenza tra utenze con numerazione nativa CoopVoce (con prefisso 353.4) o con numerazione portata da altro gestore.

Dalle informazioni in nostro possesso, il problema sembrerebbe essere legato ai sistemi WINDTRE, che in alcuni casi non riconoscono le numerazioni CoopVoce, portando a comunicare all’utente numerazione non attiva, anche quando lo è.

Contattato il Servizio Clienti 188 per una ulteriore verifica, è stato confermato che CoopVoce sta provvedendo a segnalare le numerazioni che riscontrano questa anomalia al reparto tecnico di WINDTRE per una più rapida risoluzione del problema (con tempistiche al momento non note, ma non si dovrebbe andare oltre pochi giorni).

Se siete tra i clienti CoopVoce coinvolti in questo disservizio, potete segnalarcelo nei commenti alla fine di questo articolo.