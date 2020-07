AGCOM: al 31 marzo 2020 continua la crescita dei MVNO (oltre 9,2 milioni di SIM), bene PosteMobile

Scendono a 103,1 milioni le SIM complessive attive in Italia al 31 marzo 2020, secondo quanto riferisce l’AGCOM nel suo report sulle comunicazioni.

Le SIM M2M (Machine to Machine) alla stessa data salgono a 24,7 milioni mentre le SIM “Human” (ovvero escluse le M2M, ma incluse le SIM che effettuano traffico «solo voce» o «voce e dati», incluse le SIM solo dati con interazione umana come ad es: chiavette per PC, SIM per tablet) sono 78,4 milioni (in calo).

Con riferimento alle SIM complessive, TIM è ancora il primo operatore mobile per quota di mercato (29,6%), seguito da Vodafone (28,8%) e WINDTRE (26,9%). Mentre Vodafone risulta stabile, sia TIM che WINDTRE sono in calo rispetto al dato di dicembre 2019, mentre continua a crescere iliad, che si porta al 5,6%.

Nel segmento SIM “Human”, WINDTRE rimane il principale operatore mobile italiano con il 29,3% di quota di mercato (in calo), contro il 26,9% di TIM e il 24,5% di Vodafone (tutti in calo rispetto al dato di dicembre 2019). iliad, in questo caso, sale al 7,4%.

Linee operatori mobili virtuali

Gli operatori mobili virtuali (MVNO) al 31 marzo 2020 risultano nel complesso ancora in crescita, al 9% di quota di mercato per numero SIM complessive (erano all’8,9% a fine dicembre 2019), così come nel totale SIM Human il dato è in crescita all’11,8% (11,4% nel precedente report AGCOM).

In numeri, parliamo di circa 9.279.000 SIM totali (su 103,1 milioni tra tutti i gestori) e 9.251.200 SIM “Human” (su 78,4 milioni).

Un buon risultato se si tiene conto che in questo conteggio non rientrano due operatori mobili virtuali, Kena Mobile e ho., conteggiati rispettivamente nel totale linee di TIM e Vodafone (ovvero delle società che ne detengono il controllo).

AGCOM non ha comunicato nemmeno questa volta né il singolo dato né quello complessivo dei due “second brand”, quindi al momento è noto solamente il dato ufficiale di ho. Mobile, ovvero 1,8 milioni di clienti al 31 marzo 2020.

Mistero invece per quanto riguarda Kena Mobile, il cui ultimo dato (1,2 milioni di clienti), risale a settembre 2019, da allora TIM non ha più comunicato nulla, il che non lascia presagire nulla di buono vedendo il continuo calo di linee confermato di volta in volta dalle trimestrali di gruppo e da AGCOM.

Come non ci stanchiamo mai di ripetere ad ogni pubblicazione, troviamo pessima la scelta di AGCOM di non comunicare (per il quinto trimestre consecutivo) le informazioni sui singoli MVNO più performanti, rendendo quindi difficile conoscerne l’andamento (nella nostra sezione dedicata trovate comunque tutti i dati per singolo operatore con gli ultimi aggiornamenti disponibili).

Unico operatore mobile virtuale presente nel report AGCOM è PosteMobile, che al 31 marzo 2020 deteneva una quota di mercato del 4,1% tra le SIM totali (circa 4.227.000) e del 5,4% tra le SIM “Human” (circa 4.233.600).

Nonostante questo e i margini decisamente inferiori rispetto ai gestori di rete, il segmento dei MVNO è ancora in crescita e dimostra di avere una importante customer base.

Anche nelle portabilità del numero, dopo iliad gli operatori mobili virtuali complessivamente detengono il maggior numero di linee in entrata (23,5%) e, sempre dopo iliad, il minor numero di linee in uscita (14,1%).