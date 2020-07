Tutte le app dei MVNO italiani presenti su Huawei AppGallery, da CoopVoce a spusu

In conseguenza del divieto imposto dall’Amministrazione Trump a tutte le aziende americane di avere rapporti commerciali con la cinese Huawei (ufficialmente per motivi di sicurezza nazionale), diversi device a marchio Huawei e Honor non possono più usufruire dei Google Mobile Services e delle app Google (Gmail, Maps, Youtube etc).

Per questo motivo, il produttore cinese ha reso disponibile un suo app store (Huawei AppGallery), dove è possibile trovare sempre più applicazioni e sta investendo molto per dare le giuste alternative a tutti i propri clienti.

Anche tra gli operatori mobili virtuali c’è chi ha deciso di esserci, quindi abbiamo stilato la lista dei principali MVNO italiani attualmente disponibili con la propria App ufficiale:

Torneremo ad integrare questo elenco nel caso altri operatori mobili virtuali (Tiscali, Kena Mobile, PosteMobile etc) decidessero di pubblicare la loro applicazione all’interno di AppGallery, anche grazie ad eventuali segnalazioni da parte dei nostri lettori (nei commenti qui di seguito o contattandoci direttamente).

Ne approfittiamo anche per ricordarvi che MVNO News è disponibile come PWA (Progressive Web App), dunque installarla e leggerci da qualsiasi smartphone (e non solo), che sia Android o iOS, è decisamente facile (maggiori dettagli nella nostra pagina dedicata riportata qui di seguito).