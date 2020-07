Lavori sulla rete 3G Vodafone nelle province di Ravenna, Ferrara e Forlì-Cesena, impattati anche diversi MVNO

Da oggi e per massimo due settimane, per lavori sulla rete 3G Vodafone nelle province di Ravenna, Ferrara e Forlì-Cesena (capoluoghi esclusi), i clienti dell’operatore “rosso” e tutti gli operatori mobili virtuali che sfruttano la sua infrastruttura, potrebbero registrare interruzioni nella navigazione internet con alcuni modelli di telefoni meno recenti e privi di 4G.

L’informativa era stata inviata via SMS dalla stessa Vodafone ai clienti delle aree coinvolte già lo scorso mese (invitando la sostituzione del proprio telefono con uno smartphone più recente e con supporto alla rete 4G) e anche diversi MVNO hanno segnalato sul proprio portale web ufficiale una informativa simile.

Tra gli operatori mobili virtuali che hanno segnalato i possibili disservizi ci sono Noitel Mobile (qui di seguito uno screenshot della comunicazione sul proprio portale web) e NTmobile, mentre altre realtà ben più grandi e con un numero maggiore di clienti, come ad esempio Lycamobile (che opera sempre su rete Vodafone) nel momento in cui scriviamo non hanno inserito alcuna comunicazione sul proprio sito web.

Questo il testo che appare da alcune settimane sul sito ntmobile.it:

Per proseguire il potenziamento delle infrastrutture di rete e per favorire una migliore esperienza con servizi di nuova generazione. A partire dal 20/07/2020 per un massimo di due settimane verranno effettuati degli interventi sulla rete 3G nelle province di Ravenna, Ferrara e Forlì-Cesena (capoluoghi esclusi). In questo periodo potrai continuare a effettuare chiamate e inviare SMS ma si potrebbero verificare delle interruzioni della navigazione Internet per il tempo necessario alla conclusione dell’attività. Per ogni necessità di chiarimento chiama il servizio clienti gratuitamente al 404040.

Ricordiamo che gli operatori mobili virtuali che operano su rete Vodafone sono: 1Mobile – BTMobile – Daily Telecom Mobile – Lycamobile – Noitel Mobile – NTmobile – Rabona Mobile – Optima Mobile – ho. – Withu Mobile.

Meno evidenziata, ma presente, anche la comunicazione di Optima Italia ai propri clienti (qui il link diretto), con un testo simile a quello proposto dagli altri operatori:

Per proseguire con il potenziamento delle infrastrutture di rete e per favorire una migliore esperienza con i servizi di nuova generazione, a partire dal 20/07/2020 e per un massimo di due settimane verranno effettuati degli interventi sulla rete 3G nelle province di Ravenna, Ferrara e Forlì-Cesena (capoluoghi esclusi). Se rientri in queste province, nel suddetto periodo potrai continuare ad effettuare chiamate e inviare SMS, ma si potrebbero verificare delle interruzioni della navigazione Internet per il tempo necessario alla conclusione dell’attività. Per ulteriori chiarimenti puoi chiamare il nostro Servizio Clienti o contattarci tramite i nostri canali digitali sempre attivi.

Nessuna comunicazione sul proprio portale web nemmeno da ho. (second brand Vodafone e ad oggi l’operatore mobile virtuale con il maggior numero di clienti che sfrutta la sua rete), ma per tutti i MVNO appena segnalati, è possibile che sia stata inviata una comunicazione via SMS rivolta solo a chi realmente impattato.

Come sempre, potete segnalarci eventuali comunicazioni ricevute via SMS (inoltrandoci uno screenshot) direttamente dalla nostra sezione dedicata.