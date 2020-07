NTmobile lancia la promo Summer All In con 100 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese

NTmobile, l’operatore mobile virtuale di Nextus Telecom, che opera su rete 4G Vodafone (fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload) tramite la piattaforma Plintron, ha lanciato oggi la nuova offerta “SUMMER ALL IN” aperta a tutti.

La promozione acquistabile online sul sito ntmobile.it fino al 31 agosto 2020, prevede minuti e SMS illimitati più 100 Giga di traffico dati in 4G (conteggiato a scatti anticipati di 1 MB) al costo di 7,99 euro al mese, più un costo di attivazione (una tantum) di 9,99 euro.

Nell’offerta sono inclusi i servizi: “Ti ho cercato”, segreteria telefonica, controllo credito residuo e la portabilità del numero. Summer All In può essere attivata sia dai nuovi clienti (con o senza portabilità del numero) sia dai già clienti (in entrambe i casi il costo di attivazione o cambio offerta è sempre di 9,99 euro una tantum).

Nel Roaming in UE minuti e SMS dell’offerta sono utilizzabili senza limitazioni, mentre per il traffico dati vengono messi a disposizione fino a 6 GB al mese.

In caso di superamento della soglia mensile, per il traffico dati viene applicata la tariffazione prevista dal piano base, ovvero 1 centesimo per ogni singolo MB.