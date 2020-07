Torna la promo spusu con 50 Giga in 4G+, 2.000 minuti, 500 SMS e 100 Giga di riserva dati a 7,90 euro al mese

Dopo averla proposta fino allo scorso 17 luglio, l’operatore mobile virtuale spusu (che opera come Full MVNO su rete WINDTRE) ha da poche ore reso nuovamente disponibile la speciale promo sull’offerta L-una.

Fino al 6 agosto sarà infatti possibile attivare questo pacchetto al prezzo speciale di 7,90 euro al mese (invece dei consueti 13,90) con ben 50 GB di internet su rete 4G+ (fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload), 2.000 minuti di chiamate e 500 SMS.

Inoltre, vengono forniti 100 GB di riserva dati che portano il totale a 150 GB. Chiunque attiverà questa speciale offerta entro il 6 agosto (salvo proroghe), continuerà ad usufruirne per sempre (almeno questa è la promessa di spusu).

Minuti e SMS dell’offerta L-una potranno essere utilizzati senza limitazioni anche in Roaming in UE, mentre per il traffico dati vengono messi a disposizione fino a 3,7 Giga al mese.

Come per tutte le altre offerte, i minuti, gli SMS e i Giga non utilizzati nel mese, vengono convertiti in traffico dati da usare in Italia dal mese successivo.

L’offerta è attivabile da tutti, sia nuovi clienti (con o senza portabilità del numero), sia dai già clienti. Il costo complessivo per l’acquisto dell’offerta è di 17,80 euro, di cui 9,90 per la spedizione della SIM (affidata al corriere BRT) e 7,90 euro del primo canone mensile.