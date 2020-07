PosteMobile lascia WINDTRE e tornerà su rete Vodafone. Sbarco nella banda larga con TIM

PosteMobile si prepara a tornare su rete Vodafone. Il Full MVNO controllato da Poste Italiane e che opera ad oggi su rete WINDTRE, tornerà a sfruttare l’infrastruttura di rete di Vodafone, da cui tutto era partito nel 2007, quando questo operatore mobile virtuale aveva fatto il suo debutto.

Con Vodafone, PosteMobile aveva già un contratto per la telefonia fissa, come abbiamo infatti spiegato fin dal lancio, l’offerta PosteMobile Casa (che prevede un telefono fisso con SIM integrata) non sfrutta la rete WINDTRE ma proprio quella di Vodafone.

Grazie a questo nuovo accordo annunciato oggi, Vodafone fa en plein e diventerà fornitore unico sia per le offerte PosteMobile che per quelle PosteMobile Casa.

Stando a quanto pubblicato oggi da Repubblica, anche TIM sarebbe stata ad un passo dall’aggiudicarsi la fornitura, ma non ne esce ugualmente a bocca asciutta.

Grazie infatti ad un accordo tra TIM e Poste Italiane, presto il gruppo controllato da Cassa Depositi e Prestiti potrà commercializzare offerte a banda ultralarga tramite la sua capillare rete di uffici postali.

Per gli attuali clienti PosteMobile il cambio di rete non comporterà alcuna sostituzione di SIM, lo switch da WINDTRE a Vodafone sarà automatico, grazie al fatto che PosteMobile ha la gestione diretta di tutti i processi (operando come Full MVNO).

Ogni cliente avrà poi un riscontro diretto se nella propria zona la copertura migliore sarà quella di Vodafone o quella di WINDTRE e valutare di conseguenza se questo passaggio sarà un miglioramento o un peggioramento.

Non c’è ad oggi una data ufficiale per il passaggio, ma riassumendo quanto comunicato, sia le offerte PosteMobile che PosteMobile Casa, in futuro saranno tutte su rete Vodafone.