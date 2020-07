Very Mobile: le offerte al costo più conveniente ora puntano anche ai clienti iliad

Dopo ho. Mobile (second brand Vodafone), oggi è Very Mobile (second brand WINDTRE) a modificare nuovamente i destinatari delle proprie offerte, dove quelle a prezzo più conveniente ora sono aperte anche ai clienti iliad.

Ecco i principali dettagli delle due attuali offerte Very Mobile, con i costi mensili che cambiano in base alla provenienza del cliente:

1. Chi è cliente iliad o di un operatore mobile virtuale (MVNO), con l’esclusione di ho. Mobile, Kena Mobile e spusu) può attivare l’offerta 30 Giga o 100 Giga ai prezzi più convenienti.

30 Giga prevede minuti e SMS illimitati più 30 Giga di internet in 4G (limitato a 30 Mbps in download e upload) al costo mensile di 4,99 euro.

Tutti i minuti e gli SMS possono essere utilizzati anche in Roaming in UE, mentre per il traffico dati sono disponibili fino a 2,4 GB al mese.

100 Giga mette a disposizione minuti e SMS illimitati più 100 Giga di internet in 4G (limitato a 30 Mbps in download e upload) al costo mensile di 6,99 euro.

Tutti i minuti e gli SMS possono essere utilizzati anche in Roaming in UE, mentre per il traffico dati sono disponibili fino a 3,3 GB al mese.

2. Per chi attiva una nuova numerazione Very Mobile, l’offerta 30 Giga è disponibile sempre al costo di 4,99 euro al mese, mentre quella da 100 Giga sale a 7,99 euro.

100 Giga mette a disposizione minuti e SMS illimitati più 100 Giga di internet in 4G (limitato a 30 Mbps in download e upload) al costo mensile di 7,99 euro.

Tutti i minuti e gli SMS possono essere utilizzati anche in Roaming in UE, mentre per il traffico dati sono disponibili fino a 3,8 GB al mese.

3. Per chi è cliente TIM, Vodafone, WINDTRE, Kena Mobile, ho. Mobile e spusu, i costi mensili per gli stessi pacchetti tariffari lievitano di molto.

L’offerta 30 Giga con minuti e SMS illimitati più 30 Giga di internet in 4G (limitato a 30 Mbps in download e upload) prevede un costo mensile di 11,99 euro.

Tutti i minuti e gli SMS possono essere utilizzati anche in Roaming in UE, mentre per il traffico dati sono disponibili fino a 5,7 GB al mese.

L’offerta 100 Giga con minuti e SMS illimitati più 100 Giga di internet in 4G (limitato a 30 Mbps in download e upload) prevede un costo mensile di 13,99 euro.

Tutti i minuti e gli SMS possono essere utilizzati anche in Roaming in UE, mentre per il traffico dati sono disponibili fino a 6,6 GB al mese.

Per chi richiede una delle attuali offerte direttamente online, il costo SIM e attivazione è di 5 euro, con spedizione gratuita (per chi proviene da WINDTRE il costo di attivazione è di 25 euro).

In caso di esaurimento dei GB, la navigazione internet viene bloccata, ma è sempre possibile procedere con il rinnovo anticipato dell’offerta direttamente dall’App Very Mobile, tramite il pulsante “Rinnova ora”.

Sono inclusi nel prezzo i servizi “Ti ho cercato” e “RingMe”, oltre alla possibilità di utilizzare la funzione di hotspost, mentre sono bloccate le numerazioni internazionali e satellitari, così come i servizi a pagamento (es: abbonamenti ad oroscopi, suonerie, sfondi etc.), che possono comunque essere gestiti tramite l’App Very Mobile.