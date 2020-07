ho. Mobile: torna nuovamente disponibile l’offerta ho. 8,99 con 50 Giga

L’operatore mobile virtuale ho. Mobile (ESP MVNO e second brand di Vodafone), ha deciso di modificare ancora una volta le proprie offerte, reintroducendo il pacchetto ho. 8,99 in sostituzione di ho. 9,99.

Fino a nuova comunicazione, l’offerta ho. 8,99 prevede 50 Giga in 4G (fino a 30 Mvps in download e upload), minuti e SMS illimitati a 8,99 euro al mese per chi attiva una nuova numerazione o effettua una portabilità da PosteMobile, DIGI Mobil e Daily Telecom Mobile.

Queste le attuali proposte di ho. Mobile con gli ultimi aggiornamenti:

ho. 5,99: 70 Giga in 4G (con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload), minuti e SMS illimitati al costo di 5,99 euro al mese.

L’offerta è disponibile solo per i clienti che effettuano portabilità del numero da iliad e MVNO, con l’esclusione di Very Mobile (second brand WINDTRE), PosteMobile, DIGI Mobil e Daily Telecom Mobile.

Costo complessivo per chi l’acquista online: 6,99 euro. In Roaming in UE è possibile utilizzare tutti i minuti e SMS dell’offerta, mentre vengono messi a disposizione 2,9 GB di traffico dati al mese.

ho. 8,99: 50 Giga in 4G (con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload), minuti e SMS illimitati al costo di 8,99 euro al mese.

L’offerta è disponibile per chiunque richieda l’attivazione di una nuova numerazione ho. (costo complessivo per chi l’acquista online: 18,99 euro) e per chi proviene da PosteMobile, DIGI Mobil e Daily Telecom Mobile.

In Roaming in UE è possibile utilizzare tutti i minuti e SMS dell’offerta, mentre vengono messi a disposizione 4,3 GB di traffico dati al mese.

ho. 12,99: 50 Giga in 4G (con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload), minuti e SMS illimitati al costo di 12,99 euro al mese.

L’offerta è attivabile da chi richiede portabilità del numero da qualsiasi operatore e include quelli esclusi nelle altre offerte (ovvero TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile).

Il costo complessivo per chi l’acquista online è di 22,99 euro. In Roaming in UE è possibile utilizzare tutti i minuti e SMS dell’offerta, mentre vengono messi a disposizione 6,1 GB di traffico dati al mese.

Per chi invece interessato ad una offerta solo dati, è possibile richiedere ho. 100 Giga, con 100 GB di internet in 4G (sempre limitato a 30 Mbps in download e upload) al costo mensile di 12,99 euro (in promozione invece di 14,99 euro).

E’ compreso anche un piccolo quantitativo di chiamate e SMS (5 minuti e 5 SMS), mentre in Roaming in UE sono messi a disposizione 6,1 GB al mese.

Il costo complessivo per chi l’acquista online è di 22,99 euro. Inoltre da inizio luglio l’offerta 100 Giga viene proposta con una promozione che consente di ottenere un buono sconto di 10 o 15 euro per l’acquisto di due diversi modelli di router 4G della Huawei (qui tutti i dettagli).