Sorpresa Tiscali: la ICT Holding (del russo Alexander Nesis) ora è secondo azionista, superando Soru

In questo mese di luglio c’è una notizia che è passata molto in sordina e che riguarda Tiscali, l’operatore sardo attivo sia nella telefonia fissa che nel mobile (dove opera come ESP MVNO su rete TIM).

Secondo le ultime comunicazioni CONSOB, la ICT Holding (società di investimento con sede a Cipro e controllata dal magnate russo Alexander Nesis) è ora secondo azionista di Tiscali SpA, con una quota del 9,334%, contro la precedente del 4,967%.

Un incremento che porta questa holding a diventare secondo azionista di riferimento del gruppo sardo sopra a Renato Soru, che è al 7,93%, di cui una quota diretta del 6,66%, a cui vanno ad aggiungersi quelle della Monteverdi Spa (0,44%) e della Cuccureddus Srl (0,83% – in liquidazione), entrambe controllate dallo stesso Soru.

Secondo quanto comunicato da ICT Holding alla CONSOB, non c’è interesse nel puntare a prendere il controllo di Tiscali o di influenzare le decisioni del suo management, così come non c’è al momento la volontà di aumentare ancora la sua quota.

In ogni caso quest’ultima ipotesi non viene del tutto esclusa: “A seconda delle condizioni complessive di mercato e delle opportunità di investimento, ICT potrebbe incrementare la propria quota in Tiscali attraverso acquisti di azioni dell’emittente o di altri strumenti sul mercato o tramite transazioni private”.

E’ possibile scaricare l’allegato con la comunicazione di ICT a CONSOB a questo link. Assisteremo a qualche novità di rilievo nei prossimi mesi?

Sicuramente per il gestore sardo si prospetta un futuro non proprio facile, con una quota di mercato ancora troppo piccola sia nel mobile che nel fisso e l’arrivo di Poste e iliad (dopo la recente Sky) proprio nel segmento più remunerativo (fisso e banda ultralarga) di sicuro non aiuteranno.