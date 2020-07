CoopVoce lancia GigaSpesa: gratis fino a 20 GB di internet acquistando prodotti a marchio Coop (promo Coop Liguria)

Per i clienti CoopVoce che sono anche soci di Coop Liguria, arriva GigaSpesa, la promozione che dà la possibilità di accumulare Giga di traffico dati acquistando prodotti a marchio Coop.

Il meccanismo è molto semplice: la promozione GigaSpesa può essere attivata in tutti i negozi di Coop Liguria dai soci di Coop Liguria che siano anche clienti CoopVoce, che hanno attivo sulla propria linea un pacchetto “ChiamaTutti”, “Top”, “Easy” o “Smart”.

Una volta attivata la promozione, ogni 10 euro di spesa di prodotti a marchio Coop effettuata con la propria tessera SocioCoop nei punti vendita di Coop Liguria, al successivo rinnovo mensile di uno dei pacchetti di cui sopra, avrà diritto a ricevere 1 Giga bonus aggiuntivo di traffico dati fino ad un massimo di 20 Giga addizionali.

Non rientrano nella promozione gli acquisti di prodotti Coop esclusi per legge da iniziative promozionali, come ad esempio il latte in polvere per lattanti da 0 a 6 mesi, farmaci, edicola etc.

Il socio che sottoscrive la promozione GigaSpesa dovrà autorizzare Coop Liguria a comunicare gli importi totali della spesa dei prodotti a marchio Coop a Coop Italia affinché proceda al successivo accredito dei Giga aggiuntivi di traffico dati sul numero telefonico indicato nel modulo di adesione.

I Giga bonus vengono consumati prioritariamente rispetto a quelli previsti dal pacchetto attivo sulla propria linea CoopVoce e, se non consumati, si sommano a quelli del mese successivo, fino ad un limite massimo di 20 Giga addizionali.

Nelle condizioni della promozione viene inoltre ricordato che “in caso di disattivazione del pacchetto o in caso di cessazione del contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mobili e personali, anche la promozione GigaSpesa verrà disattivata e i Giga accumulati andranno persi, mentre, in caso di sospensione del pacchetto per mancato rinnovo, il traffico dati sarà inibito ma la promozione rimarrà in consistenza ed i Giga accumulati saranno disponibili una volta rinnovato il pacchetto”.

La promozione GigaSpesa è attivabile entro il 31 dicembre 2020 ed ha validità fino al 31 dicembre 2021 per tutti i soci di Coop Liguria.

Al momento si tratta dunque di una promo locale, non attivabile presso le altre cooperative, ma dalle informazioni in nostro possesso, una iniziativa simile era pianificata già da tempo in Coop Italia e non è detto che presto possa essere resa disponibile a livello nazionale (nel caso, non mancheremo di aggiornarvi).