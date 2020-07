PosteMobile Casa Web, l’offerta con Giga illimitati e modem Wi-Fi incluso, attivabile fino al 5 settembre 2020

PosteMobile Casa Web, l’offerta che mette a disposizione internet illimitato su rete 4G+ di WINDTRE con velocità fino a 300 Mbps in download (50 Mbps in upload) e modem Wi-Fi incluso e trasportabile (con SIM già al suo interno), prosegue ancora fino al 5 settembre 2020.

Il canone mensile è attualmente scontato a 20,90 euro (anziché 26,90 euro) e valido per tutta la durata contrattuale.

Inoltre, l’offerta prevede la consegna gratuita del modem, per tutte le nuove attivazioni, presso l’indirizzo indicato al momento della sottoscrizione. Il contributo di attivazione – una tantum – è pari a 29 euro.

La carta SIM non è abilitata al traffico voce/SMS né al traffico dati in roaming. Il modem WiFi è concesso in comodato d’uso gratuito al cliente per tutta la durata contrattuale. In caso di cessazione degli effetti del rapporto contrattuale il cliente dovrà restituire entro 60 giorni il dispositivo a propria cura e spese.

I corrispettivi saranno fatturati a intervalli bimestrali a mezzo conto telefonico e potranno essere addebitati su conto corrente a seguito delle verifiche sulla domiciliazione oppure pagati tramite bollettino postale. L’imposta di bollo pari a 16,00 euro, sarà rateizzata in 8 fatture.

