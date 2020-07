Disservizio CoopVoce: “il numero composto non è corretto”. Nuova problematica sulle SIM Evolution

Nelle ultime settimane CoopVoce ha dato una accelerata nell’invio massivo di SMS per invitare i propri clienti ancora attestati sulla vecchia infrastruttura, a passare in un punto vendita Coop per procedere al cambio SIM e utilizzare così la nuova SIM Evolution.

E proprio in questi giorni dobbiamo però segnalare una nuova anomalia (la seconda in questo mese di luglio), che sta colpendo diversi clienti già migrati sulla nuova piattaforma, che sembra avere qualche problema di “rodaggio”.

Dalle segnalazioni ricevute, chi in possesso di SIM Evolution, in alcuni momenti della giornata risulta irraggiungibile dai principali gestori, ma non per problemi di rete, ma per “numero inesistente” o “non corretto”.

Dunque, nulla di collegabile ad un disservizio di qualche impianto di zona, ma sembrerebbe più di instradamento chiamate. I maggiori riscontri ci stanno arrivando da clienti iliad, Vodafone e TIM, che tentano di chiamare numerazioni CoopVoce.

Dopo le prime testimonianze, abbiamo deciso di effettuare anche noi dei test e, contattando diverse numerazioni CoopVoce presenti nelle rubriche dei nostri collaboratori, abbiamo riscontrato questo problema, ma solo in alcuni momenti della giornata di oggi.

Qui di seguito vi lasciamo una registrazione audio che abbiamo effettuato durante uno dei tentativi di chiamata verso una numerazione CoopVoce (dall’altra parte l’utente aveva pieno segnale e la nuova SIM Evolution).

Per i clienti CoopVoce che dovessero riscontrare la stessa problematica, l’invito è quello di contattare il 188 e far aprire una segnalazione per una verifica approfondita.

Come sempre, potete segnalarci nei commenti se sta capitando anche a voi e con quale operatore mobile o fisso state tentando di contattare un cliente CoopVoce.