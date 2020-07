Fastweb: con liveFAST 50 Giga gratis ad agosto per i clienti con attiva un’offerta sia fissa che mobile

Fastweb ha annunciato oggi una nuova promozione per l’estate, riservata a tutti i suoi clienti convergenti. Per tutto il mese di agosto Fastweb offrirà a quasi un milione di clienti con attiva un’offerta sia fissa che mobile 50 Giga di traffico dati da utilizzare gratuitamente in tutta Italia.

I 50 Giga saranno aggiunti automaticamente (dal 1° e fino al 31 agosto 2020) al plafond standard dell’offerta mobile sottoscritta dal cliente.

Il traffico dati gratuito aggiuntivo avrà priorità su quello previsto dal pacchetto tariffario attivo sulla linea del cliente, quindi i 50 Giga verranno consumati per primi e solo se terminati prima del mese, si andrà ad intaccare il plafond standard.

I clienti interessati saranno informati da Fastweb con un SMS e non dovranno fare nulla: l’offerta si attiverà automaticamente a partire dal 1° agosto e fino al 31 dello stesso mese.

I clienti potranno in ogni momento verificare la disponibilità dei 50 GB di traffico Internet aggiuntivi direttamente nella sezione “Infoconsumi” della propria Area Clienti Fastweb e dall’APP MyFastweb.

L’iniziativa rientra nelle proposte offerte da liveFAST, il programma gratuito e completamente digitale che ogni mese premia la fedeltà dei clienti Fastweb con nuovi servizi innovativi e vantaggi esclusivi, per essere ancora più vicini alle loro passioni.

Fonte: comunicato stampa