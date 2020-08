Promo Kena Mobile: per i nuovi clienti 30 Giga gratis per i primi 30 giorni (e non solo)

Kena Mobile, l’operatore mobile virtuale e second brand di TIM, ha lanciato poche ore fa una nuova promozione che riguarda tutti i nuovi clienti che attivano una delle attuali offerte.

Nello specifico, chi attiva una nuova numerazione Kena Mobile o effettua portabilità del numero da altro gestore, riceverà 30 Giga di traffico dati in più (gratis) valido per i primi 30 giorni dall’attivazione dell’offerta sottoscritta.

Inoltre, per chi attiva online Kena 5,99, il primo mese è proposto ancora gratis. L’offerta è riservata a chi proviene da iliad, PosteMobile, Lycamobile, 1Mobile, DIGI Mobil, Fastweb Mobile e Intermatica (Foll-In), con 70 Giga in 4G (fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload), minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese.

In questo caso, i più attenti avranno sicuramente notato che Kena ha nuovamente cambiato la lista degli operatori di provenienza, rispetto a quanto proposto in precedenza. Si tratta di scelte puramente di marketing legate ai flussi delle portabilità e in risposta alle proposte dei concorrenti.

Rimane l’azzeramento dei costi di attivazione, SIM e spedizione per tutte le offerte (ad esclusione della 100 Giga, che prevede un costo di attivazione di 9,99 euro una tantum). Qui di seguito un riepilogo delle attuali proposte:

Kena 5,99 (per chi proviene da iliad, PosteMobile, Lycamobile, 1Mobile, DIGI Mobil, Fastweb Mobile e Intermatica): 70 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese, con costo attivazione, costo SIM e spedizione gratuiti.

Inoltre, primo mese gratis e 30 Giga di traffico dati in più (sempre gratis) valido per i primi 30 giorni. In Roaming in UE possono essere utilizzati tutti i minuti e SMS dell’offerta, mentre vengono messi a disposizione fino a 3 GB di traffico dati al mese.

Kena 7,99 (per chi proviene da CoopVoce, ho., Tiscali Mobile, BT Mobile, BT Enia, Daily Telecom Mobile, Green Mobile, NTmobile, Noitel Mobile, Optima Mobile, NetValue, spusu, Welcome Italia, Rabona, Withu Mobile e Enegan Mobile): 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese, con costo attivazione, costo SIM e spedizione gratuiti.

Inoltre, 30 Giga di traffico dati in più (gratis) valido per i primi 30 giorni. In Roaming in UE possono essere utilizzati tutti i minuti e SMS dell’offerta, mentre vengono messi a disposizione fino a 4 GB di traffico dati al mese.

Kena 13,99 (aperta a tutti): 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati a 13,99 euro al mese, con costo attivazione, costo SIM e spedizione gratuiti.

Inoltre, 30 Giga di traffico dati in più (gratis) valido per i primi 30 giorni. In Roaming in UE possono essere utilizzati tutti i minuti e SMS dell’offerta, mentre vengono messi a disposizione fino a 7 GB di traffico dati al mese.

Kena 100 Giga (riservata a chi attiva una nuova numerazione Kena): 100 Giga di traffico dati in 4G (fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload) a 11,99 euro al mese. A differenza delle precedenti offerte, qui viene applicato un costo di attivazione (una tantum) di 9,99 euro. In Roaming in UE vengono messi a disposizione fino a 6 GB di traffico dati al mese.