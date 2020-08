spusu fa sul serio: partono i primi spot tv per promuovere l’offerta L-una

Dopo il lancio avvenuto lo scorso giugno, l’operatore mobile virtuale spusu non solo ha deciso di rendere l’offerta L-una ancora più conveniente, ma di farla conoscere ad una platea ancora più ampia grazie a degli spot tv in programmazione da domani.

Stando a quanto riportato dall’operatore, da questo 7 agosto partirà la messa in onda su La7 dello spot da 15 secondi (che potete vedere in anteprima qui di seguito) realizzato per promuovere proprio l’offerta L-una.

La promozione sul pacchetto L-una prevede, al prezzo speciale di 7,90 euro al mese (invece dei consueti 13,90) ben 50 GB di internet su rete 4G+ (fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload), 2.000 minuti di chiamate e 500 SMS.

Inoltre, vengono forniti 100 GB di riserva dati che portano il totale a 150 GB. Chiunque attiverà questa speciale offerta (finché sarà disponibile), continuerà ad usufruirne per sempre (qui vi spieghiamo per bene come funziona la riserva dati di spusu).

Minuti e SMS dell’offerta L-una potranno essere utilizzati senza limitazioni anche in Roaming in UE, mentre per il traffico dati vengono messi a disposizione fino a 3,7 Giga al mese.

CONSULTA gli SPEED TEST SPUSU oppure invia il tuo

Come per tutte le altre offerte, i minuti, gli SMS e i Giga non utilizzati nel mese, vengono convertiti in traffico dati da usare in Italia dal mese successivo (tramite applicazione è sempre possibile conoscere la quantità di Giga cumulati).

L’offerta è attivabile da tutti, senza distinzioni tra nuovi clienti (con o senza portabilità del numero) o già clienti. Il costo complessivo per l’acquisto dell’offerta è di 17,80 euro, di cui 9,90 per la spedizione della SIM (affidata al corriere BRT) e 7,90 euro del primo canone mensile.

Ricordiamo che spusu è tra i pochissimi operatori a permettere una scelta (seppur parziale) del numero. In fase di acquisto dell’offerta online, selezionando la voce “nuovo numero di telefono”, è possibile scegliere tra 10 diverse combinazioni (e se non soddisfano, è possibile riprovare in un secondo momento con altri numeri).