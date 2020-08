Kena Mobile cambia nuovamente le carte in tavola: Kena 5,99 ora anche per i clienti Tiscali Mobile (fuori ho.)

Kena Mobile, l’operatore mobile virtuale e second brand di TIM ha deciso di modificare da questo lunedi 10 agosto (come riportato in Trasparenza Tariffaria), la lista degli operatori di provenienza legati all’offerta Kena 5,99.

Tiscali Mobile, precedentemente esclusa, ora rientra nell’elenco dei soli operatori mobili con cui è possibile ottenere l’offerta Kena 5,99 che mette a disposizione 70 Giga di internet in 4G (fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload), minuti e SMS illimitati al costo mensile di 5,99 euro.

Con quest’ultimo aggiornamento, potranno attivare l’offerta con 70 Giga i clienti che effettuano una portabilità del numero da iliad, PosteMobile, Lycamobile, 1Mobile, DIGI Mobil, Fastweb Mobile, Intermatica (Foll-In) e Tiscali Mobile.

Continua a rimanere esclusi – come in precedenza – Very Mobile (second brand WINDTRE) e ho. (second brand Vodafone). Il costo complessivo per chi attiva l’offerta online è di 5 euro, con costo SIM, attivazione e spedizione al momento gratuite (si paga solo la prima ricarica obbligatoria).

I minuti e gli SMS dell’offerta Kena 5,99 possono essere utilizzati anche in Roaming in UE, mentre per quanto riguarda il traffico internet, vengono messi a disposizione ogni mese fino a 3 GB.

Superata questa soglia, la navigazione prevede un costo di 0,0042€ a MB. Raggiunti i 70 GB il costo della navigazione dati è quello previsto dal profilo tariffario Piano Base Kena (35 centesimi al minuto per le chiamate, 25 centesimi per ogni SMS inviato e 50 centesimi di euro ogni 50 MB di traffico dati).

Prosegue fino al 1° settembre la promozione che permette di avere, per chi attiva questa offerta esclusivamente online, il primo mese gratis. Solamente dal 10 al 14 agosto 2020 e presso alcuni rivenditori selezionati, è possibile richiedere Kena 5,99 sempre con primo mese gratis e con un costo di attivazione di soli 3,99 euro.

Cambiando le condizioni di accesso all’offerta Kena 5,99, cambiano di conseguenza anche quelle per la Kena 7,99.

Kena 7,99 (con 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese) è ora attivabile per chi proviene da CoopVoce, ho., BT Mobile, BT Enia, Daily Telecom Mobile, Green Mobile, Noitel Mobile, Optima Mobile, spusu, Welcome Italia, Rabona, Withu Mobile e Enegan Mobile.

Il costo complessivo per chi attiva l’offerta online è di 10 euro, di cui 7,99 di canone mensile dell’offerta e 2,01 di prima ricarica obbligatoria.

In Roaming in UE possono essere utilizzati tutti i minuti e SMS dell’offerta, mentre vengono messi a disposizione fino a 4 GB di traffico dati al mese.

Kena 13,99 (aperta a tutti): 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati a 13,99 euro al mese, con costo attivazione, costo SIM e spedizione gratuiti (in questo caso il costo complessivo per chi l’attiva online, è di 15 euro, di cui 1,01 euro di prima ricarica obbligatoria).

In Roaming in UE possono essere utilizzati tutti i minuti e SMS dell’offerta, mentre vengono messi a disposizione fino a 7 GB di traffico dati al mese.

Ancora disponibile anche l’offerta solo dati Kena 100 Giga (riservata a chi attiva una nuova numerazione Kena): 100 Giga di traffico dati in 4G (fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload) a 11,99 euro al mese.

A differenza delle precedenti offerte, qui viene applicato un costo di attivazione (una tantum) di 9,99 euro, portando il costo complessivo in fase di acquisto online a 25 euro (11,99 di primo canone mensile, 9,99 euro di attivazione e 3,02 euro di prima ricarica obbligatoria).

In Roaming in UE vengono messi a disposizione fino a 6 GB di traffico dati al mese. Inoltre, su tutte le offerte, per i nuovi clienti sono previsti 30 Giga di traffico dati in più (gratis) valido per i primi 30 giorni.

Ci auguriamo che in Kena tornino ad aggiornare con maggiore attenzione anche il sito web, viste le diverse incongruenze riportate online rispetto ai documenti presenti in Trasparenza Tariffaria.