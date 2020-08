Sì, Pronto!?! by Rabona lancia l’offerta Toc Toc con 40 Giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese

Disponibile da oggi (13 agosto) la nuova offerta Toc Toc di Sì, Pronto!?! by Rabona (ESP MVNO su rete Vodafone), che permette di avere 40 Giga di traffico dati in 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload), minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese.

I 40 Giga previsti dall’offerta vengono calcolati sui kb effettivamente consumati, raggiunta la soglia messa a disposizione ogni mese, la navigazione viene bloccata.

Minuti e SMS possono essere utilizzati anche in Roaming in UE, mentre per il traffico dati si applica la soglia mensile di 2,80 GB (secondo la formula prevista dal regolamento UE *).

Toc Toc può essere attivata da tutti, sia dai nuovi clienti (che acquistano una nuova numerazione Sì, Pronto!?! o effettuano portabilità del numero) sia da chi cliente lo è già.

Il costo della SIM acquistata online è di 15 euro, con 25 euro di traffico bonus valido per 12 mesi (non utilizzabile per il pagamento del canone mensile dell’offerta, ma solo per eventuale utilizzo con la tariffa a consumo), a cui aggiungere 6 euro di ricarica obbligatoria per il primo canone mensile dell’offerta, per un totale di 21 euro.

Tariffa a consumo (Extra Base) che prevede i seguenti costi: 29 centesimi al minuto per le chiamate verso numerazioni nazionali (tariffate sugli effettivi secondi di conversazione), 29 centesimi per ogni singolo SMS inviato e 29 centesimi per ogni MB di traffico dati consumato.

* Per calcolare la soglia mensile di GB in Roaming in UE, la formula da utilizzare è la seguente: costo della tua offerta in euro Iva esclusa / (diviso) 3,5 x (per) 2. Per comodità, può essere sostituita da questa formula con Iva già inclusa: costo della tua offerta in euro Iva inclusa / (diviso) 4,27 x (per) 2.