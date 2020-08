DIGI Mobil chiude il primo semestre 2020 con 245.000 utenze attive, in crescita nonostante il lockdown

DIGI Mobil, l’operatore mobile virtuale controllato dalla società rumena RCS & RDS e che in Italia opera come Full MVNO su rete 4G TIM, ha chiuso il primo semestre 2020 con 245.000 utenze attive, tornando nuovamente a crescere.

Su base annua, l’incremento di utenze è stato del 15% (213.000 al 30 giugno 2019 vs 245.000 di fine giugno 2020). Per conoscere il numero di utenze dei principali operatori mobili italiani, consulta la nostra sezione dedicata.

In calo invece l’ARPU (i ricavi medi per unità), che passa da 8,9 euro di un anno fa a 8,2 euro dell’ultimo report.

Per quanto riguarda i ricavi della filiale italiana, nel secondo trimestre 2020 sono scesi a 5.934.000 euro rispetto ai 6 milioni del trimestre precedente (11,9 milioni è il totale nel primo semestre).

Su base annua risultano invece in aumento (erano 5,5 milioni nel secondo trimestre 2019). I ricavi a livello di Gruppo sono pari a 309.853.000 euro.

DIGI Mobil Spagna

Per quanto riguarda la filiale spagnola – DIGI Spain Telecom – prosegue senza interruzioni il trend di crescita, portandosi da 2.019.000 utenze attive del primo trimestre 2020 a 2.098.000 del secondo trimestre (nello stesso periodo di un anno fa erano 1.634.000).

L’ARPU risulta stabile a 9,4 euro su base annua, mentre in leggero calo rispetto al trimestre precedente, quando era a 9,5 euro.

Da settembre 2018 DIGI Mobil è presente in Spagna anche nella telefonia fissa (in partnership con Telefonica), con una offerta in Fibra (da 50 o 500 Mbps in download/upload) che fino ad ora ha conquistato 136.000 clienti (erano 33.000 a fine giugno 2019) e una offerta solo linea fissa (senza internet) che ne ha totalizzati 49.000 (erano 13.000 a fine giugno 2019).

Nelle offerte in Fibra l’ARPU è sceso a 19,6 euro (era di 24,3 euro nello stesso periodo dell’anno precedente), mentre in quelle solo linea fissa, senza internet, è sceso a 2,9 euro (era 3,2 euro a fine giugno 2019).

In crescita i ricavi, che nel secondo trimestre 2020 salgono a 65.670.000 euro, contro i 46,4 milioni dello stesso periodo del 2019 (+41,6%). Nel primo trimestre 2020 si attestavano a 62,5 milioni di euro.