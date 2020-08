Ricarica 20 euro e ne ricevi 30: la promo di Ferragosto di Rabona Mobile e Sì, Pronto!?!

Per il weekend di Ferragosto, Rabona Mobile – l’operatore mobile virtuale (ESP MVNO) che opera su rete 4G Vodafone – e il brand secondario Sì, Pronto!?! accreditano 10 euro in più ai clienti che ricaricano la propria SIM online scegliendo il taglio da 20 euro.

E’ possibile approfittare di questa promozione dalle 17 di oggi e fino alle ore 20 di domenica 16 agosto 2020.

Per usufruirne, la procedura è molto semplice: basta effettuare online sul sito Rabona Mobile (rabona.it) o via applicazione ufficiale “MyRabona”, una ricarica del valore di 20 euro e verranno accreditati subito e in automatico 30 euro.

Stessa modalità anche per i clienti Sì, Pronto!?!, che dovranno passare dal sito web e dalla app ufficiale dell’operatore. La promozione è valida solo nel periodo indicato (salvo eventuali proroghe) e per un massimo di 2 ricariche.