Kena Mobile: ecco la nuova lista operatori da cui poter richiedere l’offerta Kena 5,99

Il caldo ferragostano ci regala l’ennesimo cambio nella lista degli operatori di provenienza legati all’offerta Kena 5,99, con gli ennesimi errori tra quanto riportato dal sito web ufficiale e i documenti di Trasparenza Tariffaria.

Da oggi e fino al 24 agosto, salvo altre sorprese, l’offerta più conveniente di Kena torna disponibile anche per i clienti iliad e Poste Mobile oltre a Lycamobile, 1Mobile, DIGI Mobil, Intermatica (Foll-In) e Tiscali Mobile.

Kena 5,99 mette a disposizione 70 Giga di internet in 4G (fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload), minuti e SMS illimitati al costo mensile di 5,99 euro.

Continuano a rimanere esclusi – come in precedenza – Very Mobile (second brand WINDTRE) e ho. (second brand Vodafone). Il costo complessivo per chi attiva l’offerta online è di 5 euro, con costo SIM, attivazione e spedizione al momento gratuite (si paga solo la prima ricarica obbligatoria).

I minuti e gli SMS dell’offerta Kena 5,99 possono essere utilizzati anche in Roaming in UE, mentre per quanto riguarda il traffico internet, vengono messi a disposizione ogni mese fino a 3 GB.

Superata questa soglia, la navigazione prevede un costo di 0,0042€ a MB. Raggiunti i 70 GB il costo della navigazione dati è quello previsto dal profilo tariffario Piano Base Kena (35 centesimi al minuto per le chiamate, 25 centesimi per ogni SMS inviato e 50 centesimi di euro ogni 50 MB di traffico dati).

Prosegue fino al 1° settembre la promozione che permette di avere, per chi attiva questa offerta esclusivamente online, il primo mese gratis. Solamente dal 14 al 17 agosto 2020 e presso alcuni rivenditori selezionati, è possibile richiedere Kena 5,99 sempre con primo mese gratis e con un costo di attivazione di soli 3,99 euro.

Kena 7,99 (con 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese) è ora attivabile per chi proviene da ho., Fastweb Mobile, CoopVoce, BT Mobile, BT Enia, Daily Telecom Mobile, Green Mobile, Noitel Mobile, Optima Mobile, spusu, Welcome Italia, Rabona, Withu Mobile e Enegan Mobile (nel documento di Trasparenza Tariffaria viene riportato anche iliad).

Il costo complessivo per chi attiva l’offerta online è di 10 euro, di cui 7,99 di primo canone mensile dell’offerta e 2,01 di prima ricarica obbligatoria.

In Roaming in UE possono essere utilizzati tutti i minuti e SMS dell’offerta, mentre vengono messi a disposizione fino a 4 GB di traffico dati al mese.

Kena 8,99 è disponibile invece solo per chi attiva una nuova numerazione Kena Mobile (sempre con 50 Giga, minuti e SMS illimitati), con 4,5 GB al mese utilizzabili nel Roaming in UE (il costo complessivo per chi effettua l’acquisto online è di 15 euro, di cui 4,99 euro di costo di attivazione, 8,99 euro del primo canone dell’offerta e 1,02 euro di prima ricarica).

Kena 13,99 (aperta a tutti): 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati a 13,99 euro al mese, con costo attivazione, costo SIM e spedizione gratuiti (in questo caso il costo complessivo per chi l’attiva online, è di 15 euro, di cui 1,01 euro di prima ricarica obbligatoria).

In Roaming in UE possono essere utilizzati tutti i minuti e SMS dell’offerta, mentre vengono messi a disposizione fino a 7 GB di traffico dati al mese.

Kena 4,99 è come sempre rivolta a quei clienti che necessitano solo di una SIM per chiamate e SMS (entrambi illimitati), con un costo mensile di 4,99 euro (per chi l’acquista online, il costo complessivo è di 5 euro, 4,99 euro di primo canone mensile e 1 centesimo come prima ricarica obbligatoria).

Può essere attivata da chi effettua portabilità del numero da tutti gli operatori, con l’esclusione di TIM, WINDTRE, Vodafone, Fastweb Mobile, Tiscali Mobile, CoopVoce e Very Mobile.

Ancora disponibile anche l’offerta solo dati Kena Internet 11,99 (riservata a chi attiva una nuova numerazione Kena): 100 Giga di traffico dati in 4G (fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload) a 11,99 euro al mese.

Il costo di attivazione (una tantum) è di 9,99 euro, portando il costo complessivo in fase di acquisto online a 25 euro (11,99 di primo canone mensile, 9,99 euro di attivazione e 3,02 euro di prima ricarica obbligatoria). In Roaming in UE vengono messi a disposizione fino a 6 GB di traffico dati al mese.

Inoltre, su tutte le offerte, per i nuovi clienti sono previsti 30 Giga di traffico dati in più (gratis) valido per i primi 30 giorni.