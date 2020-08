Tariffe a consumo: ecco le più convenienti ad Agosto 2020 tra gli operatori mobili virtuali

Nonostante ormai sul mercato siano presenti offerte a pacchetto per tutti i gusti e tutte le tasche, ancora oggi sono in molti ad avere la necessità di una SIM con tariffa a consumo (senza costi fissi mensili), per i motivi più disparati: dalle persone anziane che utilizzano raramente il telefono (anche solo per essere raggiungibili, magari in assenza o sostituzione del fisso), chi semplicemente vuole avere una seconda SIM di scorta o la utilizza per un impianto di sicurezza, nel cronotermostato di casa, per evitare una rimodulazione tariffaria (qui un esempio attualissimo) e tantissime altre situazioni.

Visto che su questo tema non mancano le richieste da parte di chi ci legge, dopo uno speciale approfondimento dello scorso anno, abbiamo deciso di farne una rubrica aggiornata mensilmente, segnalando quelle che sono le migliori proposte a consumo attualmente commercializzate dagli operatori mobili virtuali (escludendo quindi TIM, Vodafone, WINDTRE e iliad) e che comprendono chiamate, SMS e traffico dati.

Fastweb Mobile

L’operatore mobile virtuale controllato dagli svizzeri di Swisscom offre una interessante tariffa a consumo che prevede un costo bassissimo per le chiamate: solo 5 centesimi al minuto, senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo.

Questi i costi attuali per l’offerta “Mobile a consumo”:

5 centesimi al minuto (senza scatto alla risposta e tariffazione al secondo).

5 centesimi per l’invio di ogni singolo SMS.

Internet in 4G tariffato 0,0094€ a MB.

Costo complessivo in fase di acquisto (esclusivamente presso gli Store Fastweb): 21 euro di cui 5 di contributo SIM e 16 come prima ricarica obbligatoria.

Purtroppo questa tariffa non viene pubblicizzata dall’operatore (qui il link al sito ufficiale) e molti utenti hanno trovato non poche difficoltà nell’attivarla presso i punti vendita.

Per questo, prima di recarvi in uno dei punti vendita Fastweb (cercate negli store a gestione diretta, quelli in franchising, salvo rare eccezioni, al momento non offrono questa tariffa), vi consigliamo di verificare con una telefonata la disponibilità dell’offerta.

Già lo scorso anno avevamo tentato di richiedere informazioni telefonicamente in diversi punti vendita e così abbiamo fatto prima di scrivere questo nuovo approfondimento, con risposte che più o meno finivano tutte così: “Non abbiamo SIM a consumo” – “Fastweb non ha tariffe a consumo”.

NTmobile

NTMobile è un altro operatore mobile virtuale che offre tariffe a consumo relativamente interessanti (ricordiamo che opera su rete Vodafone).

5 centesimi al minuto (con scatto alla risposta di 15 centesimi e tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi).

3 centesimi al minuto verso numerazioni NTmobile.

5 centesimi per ogni singolo SMS inviato.

0,01€ a MB (il traffico dati va sbloccato tramite Servizio Clienti per poterlo utilizzare a consumo).

Il costo di attivazione della sola SIM a consumo è di 9,99 euro. In alternativa si può optare per l’offerta SMALL che prevede 50 minuti di chiamate, più SMS a consumo e 1 GB di traffico dati a soli 1,99 euro al mese (costo di attivazione online sempre di 9,99 euro una tantum).

DIGI Mobil

Se si cerca una tariffa economica solo per le chiamate, è molto interessante quella proposta da DIGI Mobil, Full MVNO (principalmente “etnico”) che opera su rete TIM.

1 centesimo al minuto per le chiamate verso numerazioni DIGI Mobil in Italia (scatto alla risposta di 15 centesimi, tariffazione a scatti anticipati di 15 secondi).

al minuto 2 centesimi al minuto per le chiamate verso numeri fissi nazionali (scatto alla risposta di 15 centesimi, tariffazione a scatti anticipati di 15 secondi).

3 centesimi al minuto per le chiamate verso numerazioni mobili nazionali (scatto alla risposta di 15 centesimi, tariffazione a scatti anticipati di 15 secondi).

SMS tariffati 10 centesimi per singolo invio (5 centesimi se verso numerazioni DIGI Mobil).

La tariffa standard di DIGI Mobil non prevede la navigazione internet, per la quale è necessario attivare una delle opzioni a pacchetto.

PosteMobile

Solo per chi effettua portabilità del numero da altro gestore, è possibile scegliere anche la tariffa 6 x Tutti di PosteMobile (attivabile esclusivamente online), che prevede:

6 centesimi al minuto per le chiamate verso tutte le numerazioni nazionali (con scatto alla risposta di 16 centesimi e tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi).

SMS tariffati a 6 centesimi per singolo invio.

Questa tariffa può essere interessante se non si utilizza la navigazione internet (viene applicata una tariffa da 3,5 euro al giorno per 400 MB da utilizzare entro la mezzanotte dello stesso giorno in cui è stata attivata, addebito che scatta alla prima connessione della giornata).

La SIM ha un costo di 15 euro con 15 euro di credito telefonico incluso (senza costi di spedizione).

Altre tariffe a consumo

Salendo un po’ nei costi, troviamo diverse altre alternative, in alcuni casi sicuramente più economiche di quanto proposto dai principali operatori di rete mobile e dai diversi “second brand” di TIM, Vodafone e WINDTRE.

Qui diverse tariffe disponibili fino a 15 centesimi di euro al minuto:

1Mobile

Tariffa 1Mobile 9:

9 centesimi al minuto per tutte le chiamate verso numerazioni nazionali (con scatto alla risposta di 20 centesimi e tariffazione anticipata ogni 60 secondi).

9 centesimi per l’invio di un singolo SMS.

No tariffa internet a consumo.

CoopVoce

Tariffa Superfacile Coop:

12 centesimi al minuto per tutte le chiamate verso numerazioni nazionali (con scatto alla risposta di 12 centesimi e tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi).

SMS a 12 centesimi ad invio.

Navigazione internet a 10 centesimi a MB.

La lista di tariffe a consumo facilmente accessibili non è molto estesa, ma ad oggi c’è ancora una discreta scelta e qui vi abbiamo riportato quelle più interessanti tra gli operatori mobili virtuali disponibili a livello nazionale.