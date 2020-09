CoopVoce e Kena Mobile: segnalati problemi di assenza rete 4G (e non solo)

Da diverse ore sono segnalati problemi di rete su utenze degli operatori mobili virtuali CoopVoce e Kena Mobile.

In entrambe i casi, in base alle segnalazioni che riceviamo dal pomeriggio di oggi, in alcune zone d’Italia risulta improvvisamente assente la copertura 4G e i clienti lamentano la disponibilità del solo 3G.

Inoltre, oltre al rallentamento della connessione dovuto all’assenza di trasmissione dati in 4G, sono segnalate anche disconnessioni e momenti di assenza totale del segnale.

Nel caso di CoopVoce, nel momento in cui scriviamo, risulta attiva una problematica per cui non è possibile ricevere SMS da tutti gli operatori, con la sola eccezione dei clienti CoopVoce (in questo caso le segnalazioni per il momento riguardano tutte le utenze con SIM Evolution, ovvero quelle sulla nuova piattaforma – realizzata da Accenture – con cui l’operatore opera come Full MVNO).

Non è il primo disservizio che nelle ultime settimane viene registrato sulle nuove utenze CoopVoce: ricordiamo infatti l’anomalia nelle chiamate verso numerazioni WINDTRE (qui maggiori dettagli) e quella che dava “numero non corretto” per le chiamate effettuate da utenze iliad, Vodafone e WINDTRE (qui maggiori dettagli).

Tutte anomalie registrate nel mese di luglio, a cui si aggiunge questa attuale. Se riscontrate la stessa anomalia anche con altri MVNO su rete TIM, segnalatecelo nei commenti o tramite messaggio diretto.

Aggiornamento. Alcuni clienti ci segnalano che sono riusciti a tornare ad utilizzare la rete 4G dopo un reset delle impostazioni di rete sul proprio smartphone o effettuando un passaggio manuale da rete 4G a 3G e tornando nuovamente su quella 4G.

Aggiornamento del 2 settembre 2020. I clienti CoopVoce continuano a segnalare disservizi sulla ricezione degli SMS.