1Mobile lancia l’offerta Limited Edition Start XPlus Reward: fino a 30 Giga in 4G, minuti illimitati, 30 SMS a 4,49 euro dal terzo mese

L’operatore mobile virtuale 1Mobile (ESP MVNO su rete Vodafone) ha lanciato una nuova offerta in edizione limitata. Si tratta della Start XPlus Reward, che mette a disposizione 20 Giga in 4G (con velocità fino a 60 Mbps in download e 60 Mbps in upload), minuti illimitati, 30 SMS e 10 Giga in più gratis dal terzo mese in poi.

Il tutto al costo mensile di 4,99 euro, che diventano 4,49 euro a partire dal terzo mese. L’offerta è attivabile fino al 15 settembre, ma non sono escluse proroghe (come succede ripetutamente per gli altri pacchetti tariffari dell’operatore).

Il costo di attivazione della Start XPlus Reward è di 10 euro. Una volta attiva, è possibile conoscere i GB e gli SMS residui digitando la stringa *104# e il tasto di invio chiamata, mentre per controllare la data di scadenza basta digitare la stringa *103# e il tasto di invio chiamata.

Possono attivare questa offerta solo i nuovi clienti che effettuano portabilità del numero da TIM, WINDTRE, iliad e MVNO (con l’esclusione di Vodafone, a cui 1Mobile si appoggia per fornire il servizio).

In caso di superamento della soglia massima di traffico dati messo a disposizione ogni mese, è possibile continuare a navigare in internet al costo di 0,50 euro ogni 100 MB, a scatti anticipati di 100 Kb.

In Roaming in UE * è possibile utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dall’offerta e fino a 2,3 GB al mese di traffico dati (2,1 GB quando il costo mensile scende a 4,49 euro).

In caso di credito insufficiente, l’offerta viene attivata e/o rinnovata, ma potrà essere utilizzata solo a fronte di una ricarica che completi il costo della promozione o del suo rinnovo. Se il credito resta insufficiente per due scadenze consecutive, l’offerta viene sospesa e potrà essere riattivata solo a fronte di una idonea ricarica.

Per i già clienti che desiderano cambiare offerta, dovranno prima cancellare quella esistente (perdendo il bundle residuo) e sottoscriverne una nuova. Questa operazione può essere gestita via App, dall’Area Riservata del sito web unomobile.it o via stringa. Il costo totale dell’operazione è 15 euro una tantum più il canone mensile previsto dalla nuova offerta.

Se si vuole disattivare l’offerta Start Xplus Reward, la stringa da utilizzare è *11*506*0# seguita dal tasto di invio chiamata.

* Ricordiamo che per calcolare la soglia mensile di GB in Roaming in UE, la formula da utilizzare è la seguente: costo della tua offerta in euro Iva esclusa / (diviso) 3,5 x (per) 2. Per comodità, può essere sostituita da questa formula con Iva già inclusa: costo della tua offerta in euro Iva inclusa / (diviso) 4,27 x (per) 2.