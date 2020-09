Indagine Altroconsumo: sono di ho. e CoopVoce i clienti più soddisfatti.

Stando all’indagine statistica sulle telecomunicazioni realizzata da Altroconsumo (disponibile nel magazine Inchieste di settembre) e che ha coinvolto oltre 28.000 intervistati, sono di ho. e CoopVoce i clienti più soddisfatti, battendo (e non di poco) i principali gestori di rete (TIM, Vodafone e WINDTRE).

In una scala da 50 a 100, dove il punteggio tra 50 e 64 indica una soddisfazione media, quello tra 65 e 74 una soddisfazione buona e quello tra 75 e 100 una soddisfazione ottima, il second brand di Vodafone (ho. Mobile) ottiene il punteggio più alto sia nella Soddisfazione Globale (82) che in quella relativa a telefonate (84) e Internet (78).

CoopVoce (escludendo i recenti disservizi legati alle nuove SIM Evolution) si conferma ancora una volta tra gli operatori mobili virtuali più apprezzati, ottenendo lo stesso punteggio di ho. nella Soddisfazione globale (82) e nella Soddisfazione telefonate (84), mentre ottiene un risultato leggermente più basso nella Soddisfazione Internet (76).

Il terzo posto è conquistato dal primo operatore infrastrutturato di questo podio, la “new entry” iliad Italia: attivo da fine maggio 2018, il nuovo quarto operatore di rete mobile ha già superato TIM, Vodafone e WINDTRE su tutti e tre i parametri esaminati.

Il punteggio più basso nella Soddisfazione Globale è stato invece ottenuto da WINDTRE (67), così come nella Soddisfazione telefonate (71), mentre per quanto riguarda la soddisfazione Internet, il peggior risultato è arrivato da Noitel Mobile (63).

Sul fronte della telefonia fissa, per Soddisfazione Globale troviamo al primo posto i servizi in fibra ottica di Fastweb (con un punteggio di 75), seguito da Tiscali (72). Eolo è il provider più apprezzato (con un punteggio di 68 – soddisfazione buona) tra quelli in tecnologia FWA (Fixed Wireless Access).

E’ stata inoltre analizzata anche la soddisfazione per i servizi di streaming (video on demand), dove Netflix batte tutti nella Soddisfazione Globale (con un punteggio di 75), seguita da Apple TV+ (73) e Amazon Prime Video (73).

I dettagli con le classifiche complete, nel magazine Inchieste distribuito questo mese ai soci Altroconsumo.