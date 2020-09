Lycamobile: le offerte Port In con 60, 70 e 80 Giga di Internet prorogate fino a fine settembre 2020

Prorogate fino a fine settembre 2020 le offerte Port In di Lycamobile (Full MVNO su rete Vodafone), riservate a chi effettua una portabilità del numero da altro operatore mobile e che permettono di avere fino a 80 Giga di Internet in 4G.

Lycamobile Port In 5.99

La Port In 5.99 mette a disposizione 70 Giga di internet in 4G (fino a 60 Mbps in download e upload), minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese.

Minuti e SMS dell’offerta possono essere utilizzati anche in Roaming in UE, mentre per il traffico dati è applicato un limite massimo di 3 GB al mese.

Per ottenere la Port In 5.99, il cliente dovrà richiederne l’attivazione al proprio negoziante contestualmente alla richiesta di portabilità del numero da altro gestore.

L’offerta verrà attivata dopo il completamento della portabilità, quando il cliente avrà ricevuto il messaggio di conferma (per verificare se l’offerta è attiva basta digitare la stringa *137# e premere il tasto di invio chiamata).

E’ previsto il rinnovo automatico alla scadenza, che avverrà ogni mese se il credito residuo sulla SIM sarà sufficiente. In caso contrario, il cliente avrà 48 ore dalla data del rinnovo per ricaricare e mandare un SMS con scritto P599 al 3333. Una volta ricevuto l’SMS di conferma, il cliente potrà utilizzare nuovamente l’offerta.

In caso si voglia disattivare l’offerta, è possibile farlo digitando *190# sulla tastiera del proprio telefono e premendo il tasto di invio chiamata.

Limitazioni. L’offerta non è usufruibile dai numeri portati in Lycamobile che hanno già effettuato un portabilità da Lycamobile verso un altro operatore (MNP in uscita) nei precedenti 15 giorni.

L’offerta è valida solo per uso personale (non per scopi commerciali) ed è soggetta alla politica di corretto utilizzo in roaming.

Lycamobile Port In 7.99

La Port In 7.99 mette a disposizione 80 Giga di internet in 4G (fino a 60 Mbps in download e upload), minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese.

Minuti e SMS dell’offerta possono essere utilizzati anche in Roaming in UE, mentre per il traffico dati è applicato un limite massimo di 4 GB al mese.

Per ottenere la Port In 7.99, il cliente dovrà richiederne l’attivazione al proprio negoziante contestualmente alla richiesta di portabilità del numero da altro gestore.

L’offerta verrà attivata dopo il completamento della portabilità, quando il cliente avrà ricevuto il messaggio di conferma (per verificare se l’offerta è attiva basta digitare la stringa *137# e premere il tasto di invio chiamata).

E’ previsto il rinnovo automatico alla scadenza, che avverrà ogni mese se il credito residuo sulla SIM sarà sufficiente. In caso contrario, il cliente avrà 48 ore dalla data del rinnovo per ricaricare e mandare un SMS con scritto P799 al 3333. Una volta ricevuto l’SMS di conferma, il cliente potrà utilizzare nuovamente l’offerta.

In caso si voglia disattivare l’offerta, è possibile farlo digitando *190# sulla tastiera del proprio telefono e premendo il tasto di invio chiamata.

Limitazioni. L’offerta non è usufruibile dai numeri portati in Lycamobile che hanno già effettuato un portabilità da Lycamobile verso un altro operatore (MNP in uscita) nei precedenti 15 giorni.

L’offerta è valida solo per uso personale (non per scopi commerciali) ed è soggetta alla politica di corretto utilizzo in roaming.

Lycamobile Port In EST 10.90

La Port In EST 10.90 mette a disposizione 60 Giga di internet in 4G (fino a 60 Mbps in download e upload), minuti e SMS illimitati più 100 minuti dedicati alle chiamate internazionali verso tutti i paesi UE, USA, Canada, India, Pakistan e Bangladesh a 10,90 euro al mese.

La procedura di attivazione è identica quella delle altre offerte segnalate: va richiesta una portabilità al negoziante e, una volta andata a buon fine, un SMS avviserà dell’avvenuta attivazione e si potranno utilizzare i minuti, gli SMS e i Giga messi a disposizione ogni mese.

Per verificare se l’offerta è attiva è possibile utilizzare la stringa *137# seguita dal tasto di chiamata. L’offerta prevede il rinnovo automatico e, in caso di credito residuo insufficiente, se entro 48 ore non viene effettuata una ricarica, verrà disattivata.

Effettuata la ricarica, è necessario inviare un SMS con scritto EUEast al 3333 per riattivare l’offerta, che sarà nuovamente disponibile appena si riceverà il messaggio di conferma.

Minuti e SMS dell’offerta possono essere utilizzati anche in Roaming in UE, mentre per il traffico dati è applicato un limite massimo di 5,5 GB al mese.

In caso si voglia disattivare l’offerta, è possibile farlo digitando *190# sulla tastiera del proprio telefono e premendo il tasto di invio chiamata.

Limitazioni. L’offerta non è usufruibile dai numeri portati in Lycamobile che hanno già effettuato un portabilità da Lycamobile verso un altro operatore (MNP in uscita) nei precedenti 15 giorni.

L’offerta è valida solo per uso personale (non per scopi commerciali) ed è soggetta alla politica di corretto utilizzo in roaming.