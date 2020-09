Promo Lycamobile: sconto del 50% per i primi 3 mesi sui piani Italy 3 M e Italy 3 L

Disponibile dal 28 agosto e fino al 15 settembre 2020 (salvo possibili proroghe) la promozione Lycamobile che permette di avere il 50% di sconto sui piani Italy 3 M e Italy 3 L per i primi 3 mesi.

Lycamobile Italy 3 M

L’offerta Italy 3 M mette a disposizione ogni mese 40 Giga di Internet in 4G (con velocità fino a 60 Mbps in download e upload), minuti e SMS illimitati a 10 euro al mese. In promozione, per i soli clienti che acquistano l’offerta online, i primi 3 mesi avranno un costo di soli 15 euro.

Dal quarto mese in poi, torneranno i costi dell’offerta standard. In Roaming in UE è possibile utilizzare i minuti e gli SMS dell’offerta e fino a 5 GB di traffico Internet ogni mese.

Lycamobile Italy 3 L

L’offerta Italy 3 L mette a disposizione ogni mese 70 Giga di Internet in 4G (con velocità fino a 60 Mbps in download e upload), minuti e SMS illimitati a 17 euro al mese. In promozione, per i soli clienti che acquistano l’offerta online, i primi 3 mesi avranno un costo di soli 24 euro.

Dal quarto mese in poi, torneranno i costi dell’offerta standard. In Roaming in UE è possibile utilizzare i minuti e gli SMS dell’offerta e fino a 8 GB di traffico Internet ogni mese.