Fastweb Mobile: tutte le offerte passano a 1 Gbps di velocità in download, ma la migrazione su rete WINDTRE non è ancora completata

Con l’aggiornamento dei file presenti nella sezione Trasparenza Tariffaria del proprio sito web (datati 7 settembre 2020), Fastweb Mobile ha modificato le informazioni relative alla velocità della connessione internet, con una piacevole sorpresa per tutti i propri clienti.

Stando a quanto riportato, ora la velocità in download può raggiungere 1 Gigabit al secondo (massimo teorico) e i 75 Mbps in upload, contro i 300 Mbps in download previsti precedentemente.

Non si tratta di un aggiornamento legato al futuro lancio di offerte su rete 5G, essendo citata come tecnologia di rete “LTE” e “LTE Advance”, ma è sicuramente un segnale che queste sono le velocità massime teoriche sotto rete unica WINDTRE.

Abbiamo contattato l’operatore per chiedere maggiori informazioni a riguardo (in caso di risposte ufficiali, aggiorneremo sicuramente questo articolo), ma dai riscontri degli ultimi giorni da parte dei nostri lettori, non risulta ancora completata la migrazione dalla rete TIM a quella WINDTRE.

Sono diversi i clienti che hanno confermato il passaggio, così come ce ne sono ancora molti attestati su rete TIM. Non è quindi chiaro quale sia stata la logica utilizzata per procedere con la migrazione, se per zone d’Italia, tipologia di offerta o SIM o altro ancora.

Fateci sapere nei commenti se siete clienti Fastweb Mobile e se al momento siete attestati sotto rete TIM o WINDTRE (potete scoprirlo facilmente grazie ad applicazioni come NetMonster e simili).