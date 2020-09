Lycamobile: la promo ricarica online (con 3 GB e 100 minuti omaggio) prosegue per tutto settembre

Con il consueto aggiornamento del proprio portale web (avvenuto oggi), Lycamobile ha notificato la proroga fino a fine settembre, della promo gratuita sulle ricariche effettuate online.

Chi effettua una ricarica online sul sito lycamobile.it, riceve in automatico 3 GB di traffico internet e 100 minuti di chiamate nazionali gratis, il tutto valido per 30 giorni dall’attivazione.

L’offerta è valida su qualsiasi importo di ricarica. Una volta terminati i minuti e i GB messi a disposizione, vengono applicate le tariffe standard previste dal proprio piano tariffario.

Lycamobile ricorda che l’offerta potrà essere revocata o modificata, in parte o interamente, in qualsiasi momento, a sua totale discrezione e che l’importo della ricarica online non potrà essere rimborsato se il cliente ha già in parte utilizzato i minuti o i GB forniti gratuitamente.