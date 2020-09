Optima Italia vittima di un attacco informatico. Ripristino dei servizi il prima possibile

Come segnalato ieri, arriva da parte di Optima Italia una nota stampa ufficiale dove viene comunicata la causa del disservizio in corso che non permette, tra le altre cose, di poter contattare il Servizio Clienti o ricaricare le SIM dell’operatore mobile virtuale Optima Mobile.

Questo quanto comunicatoci pochi minuti fa, dove i nostri sospetti relativi ad un attacco informatico trovano ora conferma:

Optima Italia conferma di essere stata oggetto nei giorni scorsi di un attacco di pirateria informatica all’indirizzo della propria infrastruttura tecnologica. Grazie alle stringenti misure di sicurezza adottate da sempre dall’azienda, gli effetti sono contenuti e al momento non risulta compromessa l’integrità e la riservatezza dei dati degli utenti. Un team di esperti informatici è al lavoro per accertare le dinamiche dell’azione malevola e ripristinare la normale operatività dei sistemi, per rimediare alla eventuale violazione del diritto alla riservatezza e alla disponibilità dei dati personali degli interessati. Contestualmente Optima sta procedendo a denunciare l’accaduto alle autorità competenti per individuare i responsabili e salvaguardare i diritti propri e degli interessati. Ulteriori informazioni sono presenti sul sito istituzionale con una sezione domande e risposte. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Alessia Lubrano (contatti: email: privacy@hotspotoptima.com – pec: optimaitalia@legalmail.it – posta ordinaria: corso Umberto I, 174 – 80138 Napoli ).

Non è stata comunicata una tempistica di ripristino di tutti i servizi coinvolti da parte della società, ma la problematica dovrebbe rientrare il prima possibile (forse già in giornata).

Nel frattempo, sul sito ufficiale è comparsa una sezione di domande e risposte dedicata alla sicurezza e in particolare al pishing (qui il documento integrale) e lo stesso comunicato riportato sopra.

Appena ci saranno conferme che la problematica sarà ufficialmente rientrata, torneremo ad aggiornare questo articolo.