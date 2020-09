1Mobile lancia le nuove offerte Special XPlus e Power Xplus

Dopo averci abituato a continue proroghe delle proprie offerte, oggi 1Mobile (ESP MVNO su rete Vodafone di Compagnia Italia Mobile Srl) ha lanciato due novità tariffarie: 1Mobile Special XPlus e 1Mobile Power XPlus, attivabili fino al 30 settembre 2020 (salvo proroghe).

1Mobile Special XPlus

L’offerta 1Mobile Special XPlus mette a disposizione 60 Giga di internet in 4G (con velocità fino a 60 Mbps in download e 60 Mbps in upload), più 15 Giga omaggio dal terzo mese, minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e 50 SMS al costo mensile di 8,99 euro.

Il costo di attivazione è di 6 euro e l’offerta può essere attivata digitando la stringa *11*118*1# seguita dal tasto di invio chiamata.

In Roaming in UE * è possibile utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dall’offerta e fino a 4,2 GB al mese di traffico dati. In caso di superamento della soglia mensile di traffico dati disponibili, è possibile continuare a navigare in internet al costo di 0,50 euro ogni 100 MB, a scatti anticipati di 100 Kb.

In caso di credito insufficiente, l’offerta viene attivata e/o rinnovata, ma potrà essere utilizzata solo a fronte di una ricarica che completi il costo della promozione o del suo rinnovo. In caso di credito insufficiente per due scadenze consecutive l’offerta verrà sospesa e potrà essere riattivata a fronte di una idonea ricarica.

In caso sia attiva un’altra tipologia di offerta, andrà prima disattivata (digitando *11# più il tasto di invio chiamata) e poi richiesta l’attivazione della Special XPlus, al costo di 15 euro più il primo canone dell’offerta.

Se si vuole disattivare l’offerta, la stringa è *11*118*0# seguita dal tasto di invio chiamata, mentre per conoscere i GB residui *104# o *103# per controllare la data di scadenza dell’offerta.

1Mobile Power XPlus

L’offerta 1Mobile Power XPlus mette a disposizione 30 Giga di internet in 4G (con velocità fino a 60 Mbps in download e 60 Mbps in upload), più 10 Giga omaggio dal terzo mese, minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e 40 SMS al costo mensile di 6,99 euro.

Il costo di attivazione è di 8 euro e l’offerta può essere attivata digitando la stringa *11*119*1# seguita dal tasto di invio chiamata.

In Roaming in UE * è possibile utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dall’offerta e fino a 3,2 GB al mese di traffico dati. In caso di superamento della soglia mensile di traffico dati disponibili, è possibile continuare a navigare in internet al costo di 0,50 euro ogni 100 MB, a scatti anticipati di 100 Kb.

In caso di credito insufficiente, l’offerta viene attivata e/o rinnovata, ma potrà essere utilizzata solo a fronte di una ricarica che completi il costo della promozione o del suo rinnovo. In caso di credito insufficiente per due scadenze consecutive l’offerta verrà sospesa e potrà essere riattivata a fronte di una idonea ricarica.

In caso sia attiva un’altra tipologia di offerta, andrà prima disattivata (digitando *11# più il tasto di invio chiamata) e poi richiesta l’attivazione della Power XPlus, al costo di 15 euro più il primo canone dell’offerta.

Se si vuole disattivare l’offerta, la stringa è *11*119*0# seguita dal tasto di invio chiamata, mentre per conoscere i GB residui *104# o *103# per controllare la data di scadenza dell’offerta.

* Per calcolare la soglia mensile di GB in Roaming in UE, la formula da utilizzare è la seguente: costo della tua offerta in euro Iva esclusa / (diviso) 3,5 x (per) 2. Per comodità, può essere sostituita da questa formula con Iva già inclusa: costo della tua offerta in euro Iva inclusa / (diviso) 4,27 x (per) 2.

Altre offerte 1Mobile

Proseguono fino al 30 settembre 2020 anche una serie di offerte 1Mobile, come la Start XPlus Reward Limited Edition (con 20 GB di internet più 10 GB in omaggio dal terzo mese, minuti illimitati e 30 SMS a 4,49 euro al mese); 1Mobile 75 XPlus Reward (con 75 GB di internet, più 25 GB omaggio dal terzo mese, minuti illimitati e 50 SMS a 9,99 euro/mese che diventano 7,99 dal terzo mese); 1Mobile Large XPlus Reward (con 35 GB in 4G, 15 GB omaggio dal terzo mese, minuti illimitati e 40 SMS a 6,99 euro al mese che diventano 5,99 dal terzo mese in poi).

E ancora, 1Mobile Start Plus New (con 5 Giga di internet in 4G, 3 GB omaggio dal terzo mese, 500 minuti verso tutto e 30 SMS a 4,99 euro al mese); 1Mobile World Plus (con 25 GB di internet in 4G, 5 GB in omaggio dal terzo mese, 500 minuti nazionale, minuti illimitati verso 1Mobile e 320 minuti internazionali verso alcuni paesi a 10 euro al mese); 1Mobile Call Unlimited Plus (con minuti illimitati, 1 Gb di internet in 4G più un ulteriore Giga omaggio dal terzo mese a 6,99 euro al mese); 1Mobile Country Plus New (con 1.000 minuti di chiamate e tariffe speciali per l’estero, a 6 euro al mese) e 1Mobile Country Easy (con speciali tariffe internazionali a soli 1 euro al mese).