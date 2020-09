CoopVoce: disponibile fino al 14 ottobre 2020 l’offerta EASY da 5 euro al mese

Mentre da oggi è disponibile la nuova offerta TOP 40 di CoopVoce (qui tutti i dettagli), l’operatore mobile virtuale che opera come Full MVNO su rete TIM ha deciso di mettere a disposizione dei suoi clienti (sempre fino al 14 ottobre), anche l’offerta EASY (in sostituzione della EASY+), che permette di avere 300 minuti di chiamate, 300 SMS e 3 Giga in 4G a 5 euro al mese.

Anche in questo caso, come per tutte le offerte a pacchetto CoopVoce, l’intero bundle è utilizzabile senza limitazioni quando ci si reca in uno dei paesi che aderiscono al Roam Like At Home.

CoopVoce EASY può essere attivata dai già clienti al costo una tantum di 9 euro, così come su nuova numerazione o portabilità da altro gestore (in questi ultimi casi, senza costi di attivazione).

I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione (senza scatto alla risposta) mentre le connessioni internet su singolo kbyte

Al superamento dei minuti e SMS compresi nel mese si applicano le condizioni del piano tariffario base presente sulla propria utenza, mentre il traffico internet viene inibito.

L’offerta viene rinnovata automaticamente ogni mese, se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta verrà sospesa per 30 giorni. Per riattivarla è necessario ricaricare entro questo lasso di tempo, altrimenti verrà disattivata.

In caso di bisogno (se si terminano minuti, SMS o GB prima del previsto) le offerte CoopVoce possono essere rinnovate anticipatamente, basterà corrispondere nuovamente il canone mensile via Area Clienti online o via App CoopVoce, chiamando il numero gratuito di assistenza automatica 4243688, il Servizio Clienti 188 oppure inviando un semplice SMS con la dicitura “RINNOVA” seguita dal nome dell’offerta (Esempio: RINNOVA EASY).

EASY non è compatibile con le promo delle categorie “ChiamaTutti”, “Top” e “Smart”, con pacchetti “Web” nazionali. In caso di disattivazione dell’offerta, entro 48 ore dalla richiesta, verrà disattivato anche il servizio 4G.