Kena Mobile cambia la lista degli operatori da cui è possibile attivare Kena Voce 4,99

Con il consueto aggiornamento del sito web e della sezione Trasparenza Tariffaria, Kena Mobile (operatore mobile virtuale e second brand di TIM) ha nuovamente modificato la lista degli operatori di provenienza con cui è possibile attivare l’offerta Kena Voce 4,99.

L’offerta è come sempre rivolta a quei clienti che necessitano solo di una SIM per chiamate e SMS (entrambi illimitati), più un piccolo bundle dati (50 MB in 4G tariffati a scatti anticipati di 1 KB), il tutto ad un costo mensile di 4,99 euro (per chi l’acquista online, il costo complessivo è di 5 euro, 4,99 euro di primo canone mensile e 1 centesimo come prima ricarica obbligatoria).

Costo di attivazione, costo SIM e spedizione sono dunque gratis. Kena Voce 4,99 può essere attivata da oggi e fino a nuova comunicazione, da chi effettua portabilità del numero da tutti gli operatori, con l’esclusione di TIM, WINDTRE, Vodafone, Fastweb Mobile, Tiscali Mobile, CoopVoce, Very Mobile (second brand di WINDTRE) e ora anche ho. Mobile (second brand di Vodafone).

Per la tariffazione del traffico dati, in caso di superamento della piccola soglia mensile, si applicano le condizioni previste dal Piano Base Kena (50 centesimi ogni 50 MB di traffico dati effettuato).

Kena Voce 4,99 si rinnova automaticamente ogni mese se il credito sulla SIM è sufficiente a coprire il costo di rinnovo. Alla data di scadenza il rinnovo viene scalato dal credito residuo della SIM, entro massimo 4 ore dall’orario di prima attivazione dell’offerta e sarà confermato da un SMS.

Se il credito non è sufficiente a coprire il costo di rinnovo, la fruizione sarà sospesa. Nel periodo di sospensione i minuti, gli SMS e i dati saranno quindi tariffati come previsto dal Piano Base Kena (35 centesimi al minuto per le chiamate, senza scatto alla risposta e 25 centesimi per ogni SMS inviato), fino ad esaurimento del credito e salvo opzioni aggiuntive attive sulla linea.

Effettuando una ricarica di importo sufficiente, l’offerta sarà nuovamente fruibile, mentre se la ricarica del credito non viene effettuata entro i 90 giorni dalla data del mancato pagamento del costo di rinnovo, sarà avviato il processo di cessazione di Kena Voce.