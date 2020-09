PosteMobile lancia le nuove offerte Creami Relax 20 e Relax 20 Special

Disponibili da oggi le nuove offerte Creami Relax 20 e Creami Relax 20 Special di PosteMobile, riservate a tutti i nuovi clienti privati con credit illimitati per chiamate ed SMS e 10 Giga (20 GB per il piano 20 Special) per la navigare internet.

Anche queste nuove offerte sono abilitate al 4G+ su rete WINDTRE (in attesa del passaggio su quella Vodafone) con velocità potenziali fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload (qui puoi consultare gli speed test dei clienti PosteMobile e inviare il tuo).

Il nuovo piano tariffario Creami Relax 20 prevede l’applicazione di uno sconto progressivo sul costo del canone mensile che segue il seguente schema:

8 euro al mese, per i primi 3 rinnovi (incluso l’addebito effettuato al momento dell’attivazione del piano);

7 euro al mese per i successivi 3 rinnovi;

6 euro al mese a partire dal 7° rinnovo.

Inoltre dal tredicesimo rinnovo i Giga disponibili per la navigazione internet diventano 20: ogni mese sarà erogato un bonus di 10 Giga aggiuntivi a quelli già inclusi di default nel piano.

Per chi vuole invece usufruire da subito di credit illimitati per chiamate e SMS e 20 Giga per navigare in internet (che corrispondono a 20.480 credit) è disponibile il piano Creami Relax 20 Special, che prevede un costo di 36 euro addebitati anticipatamente per i primi 6 mesi (pari a 6 euro al mese). A partire dal settimo rinnovo, compreso, l’addebito diventerà mensile e sarà pari a 6 euro al mese.

Per attivare Creami Relax 20 o Creami Relax 20 Special è sufficiente acquistare, senza vincolo di portabilità, una nuova SIM ricaricabile in Ufficio Postale entro il 31 ototbre 2020 (salvo proroghe). Il costo della SIM è pari a 15 euro.

I credit illimitati possono essere utilizzati per chiamate e SMS e non sono utilizzabili per i servizi a sovrapprezzo e per i servizi di gestione chiamate. I credit non utilizzati nel periodo di riferimento andranno persi.

Il costo della Creami Relax 20 viene addebitato sul credito residuo della SIM al momento dell’attivazione e poi ogni mese secondo questo schema:

dal 1° al 3° rinnovo (incluso l’addebito effettuato al momento dell’attivazione del piano) 10 euro;

dal 4° al 6° rinnovo 9 euro;

dal 7° rinnovo in poi 8 euro. I

Il costo della Creami Relax 20 Special viene addebitato sul credito residuo della SIM al momento dell’attivazione per i primi 6 mesi in forma anticipata e poi ogni mese al costo di 6 euro.

Il mancato rinnovo del piano per credito insufficiente comporta l’applicazione della tariffa di 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12 centesimi per ogni SMS inviato e della la tariffa base giornaliera di 3,5 euro per 400 MB di traffico internet.

Minuti e SMS delle due offerte possono essere utilizzati senza limitazioni anche in Roaming in UE, mentre per il traffico dati sono previste le seguenti soglie: 3,75 Giga per i primi 3 rinnovi della Creami Relax 20; 3,28 Giga per i successivi 3 rinnovi e 2,81 Giga dal settimo rinnovo in poi.

Per la Creami Relax 20 Special è prevista una soglia mensile di 2,81 Giga. Oltre tali limiti è possibile navigare in UE al costo di 0,42 cent/MB in base ai KB effettivamente consumati, fino all’esaurimento del pacchetto di GB previsto dalla propria offerta.

In caso di superamento dei GB messi a disposizione ogni mese, viene applica la tariffa extrasoglia di 50,41 cent/MB prevista per la navigazione internet sul territorio nazionale.

Entrambe i piani sono disponibili anche per i già clienti che possono richiederne l’attivazione contattando il Servizio Clienti PosteMobile. Il cambio piano ha un costo di 19 euro.