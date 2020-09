Optima Italia comunica il (quasi) ripristino di tutti i servizi: è ora possibile ricaricare e contattare il call center

A una settimana dalle prime segnalazioni degli utenti e dall’attacco informatico che ha coinvolto Optima Italia (che ha causato diversi disservizi), oggi la società ha diramato una nuova nota stampa in cui ci aggiorna di un parziale ripristino dei sistemi e di alcuni servizi.

Optima Italia ha ripristinato la quasi totalità dei sistemi interessati dall’attacco informatico, la normale operatività dell’azienda non è stata compromessa e i servizi vengono erogati regolarmente. La Società evidenzia la piena disponibilità del Servizio Clienti – raggiungibile sempre attraverso il numero verde e la possibilità di ricaricare le SIM Optima online attraverso il sito web. A breve, il servizio ricarica tornerà accessibile anche dall’App MyOptima.

Non sono stati dati riferimenti temporali sul completo ritorno alla normalità, ma ora i clienti Optima Mobile (ESP MVNO su rete Vodafone) potranno accedere al servizio di ricarica online della propria utenza.

Anche il messaggio di benvenuto per chi contatta il numero verde per l’assistenza clienti (800913838) è ora cambiato e avvisa che i sistemi sono in manutenzione, permettendo di accedere al menù principale e di parlare con un operatore.

Non è ancora stata ripristinata la chat di assistenza così come l’area clienti online e diverse sezioni del sito web ufficiale della società.