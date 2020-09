iliad sfida tutti: 100 GB con minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese

Il quarto operatore di rete mobile torna a sfidare tutti: nella giornata di oggi iliad Italia ha annunciato la disponibilità della nuova offerta (a tempo) iliad Flash 100, che offre ben 100 Giga alla massima velocità (fino a 4G+ dove disponibile), minuti e SMS illimitati e chiamate illimitate verso oltre 60 destinazioni internazionali a soli 9,99 euro al mese.

L’offerta è attivabile fino alle ore 15 del 15 ottobre 2020 e ha un costo di attivazione di 10 euro. Non ci sono vincoli o limitazioni, può quindi essere attivata sia con una nuova numerazione che con portabilità da altro gestore.

La Flash 100 sembra la risposta alle tante offerte che nell’ultimo periodo sono state lanciate dai vari second brand di TIM, Vodafone e WINDTRE (Kena Mobile, ho. e Very Mobile) con un numero di Giga sempre maggiore, anche se vincolate ad una portabilità che nella maggior parte dei casi prevedeva proprio l’essere clienti iliad.

Nel raffronto con i principali operatori di rete mobile, iliad risulta imbattibile, come dimostrato con una tabella di comparazione segnalata ai media insieme al lancio della nuova tariffa e dove sono state considerate tutte le offerte dei tre principali competitor (TIM, Vodafone, WINDTRE), che includono un pacchetto con Minuti, SMS e GB senza limiti di velocità e disponibili per nuovi utenti e utenti provenienti da qualsiasi operatore al 15 settembre 2020.

In Roaming in UE possono essere utilizzati tutti i minuti e SMS previsti dall’offerta e 5 GB di traffico internet al mese.

La nuova offerta è disponibile online sul sito www.iliad.it, presso i 16 iliad Store, tra cui quello recentemente aperto a Firenze (presso il centro commerciale “I Gigli”), e presso le oltre 1000 Simbox negli iliad Corner e in GDO, oltre che presso 300 iliad Point (nei punti Snaipay in bar, edicole e tabaccherie).

I servizi inclusi gratuitamente sono: Segreteria telefonica – Mi richiami – Hotspot – Controllo consumi – Segreteria visiva – Filtro chiamate e SMS – Avviso di chiamata su numero occupato – blocco numero nascosti – inoltro verso segreteria telefonica all’estero.

Gli SMS premium e servizi a sovrapprezzo sono disabilitati di default. Il trasferimento di chiamata verso numeri nazionali fissi e mobili ha un costo di 5 centesimi al minuto, 1 centesimo al secondo fino a 18 secondi e poi 1 centesimo ogni 12 secondi.

La tariffa base applicata per il traffico extrasoglia è di 28 centesimi al minuto per le chiamate, 28 centesimi per l’invio di un singolo SMS e 49 centesimi per ogni MMS inviato. Per il traffico dati è di 90 centesimi ogni 100 MB, ma deve prima essere sbloccato dall’area personale, alla voce “Sblocco connessione dati oltre il traffico incluso nel forfait”.

Nelle chiamate illimitate verso l’estero, sono comprese le seguenti destinazioni internazionali: Alaska, Canada, USA e Hawai (sia numeri fissi che mobili), mentre solo nei fissi di Azzorre, Sudafrica, Germania, Andorra, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibilterra, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Isola di Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera, Taiwan.

via universofree.com · Link all’offerta