Ricarica 20 euro e ne ricevi 30 con Rabona Mobile e Sì, Pronto!?! (ma solo questo weekend)

In occasione del ritorno del campionato di calcio di Serie A, Rabona Mobile – l’operatore mobile virtuale (ESP MVNO) che opera su rete 4G Vodafone (su piattaforma Plintron) – e il brand secondario Sì, Pronto!?! tornano a proporre nuovamente la ricarica omaggio.

Effettuando una ricarica da 20 euro entro le 23:59 del 20 settembre 2020 è possibile vedersi accreditati 10 euro in più in omaggio (promozione valida solo sul taglio da 20 euro).

Per usufruirne, la procedura è molto semplice: basta effettuare online sul sito Rabona Mobile (rabona.it) o via applicazione ufficiale “MyRabona”, una ricarica del valore di 20 euro e verranno accreditati subito e in automatico 30 euro.

Stessa modalità anche per i clienti Sì, Pronto!?!, che dovranno passare dal sito web e dalla app ufficiale dell’operatore. La promozione è valida solo nel periodo indicato (salvo eventuali proroghe) e per un massimo di 2 ricariche.