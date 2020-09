L’offerta solo dati di ho. Mobile raddoppia i Giga e la velocità

L’offerta solo dati di ho. Mobile (operatore mobile virtuale e second brand di Vodafone) raddoppia: ora è possibile non solo scegliere il pacchetto ho. 100 Giga da 12,99 euro al mese, ma anche quello da ben 200 Giga proposto al costo mensile di 19,99 euro.

Non solo: con ho. 200 Giga è possibile sfruttare la rete 4G di Vodafone con velocità massime in download e upload fino a 60 Mbps (contro i 30 Mbps delle altre offerte).

Il costo di attivazione è di 9 euro, sia per i nuovi clienti che per chi lo è già, più 0,99 euro di costo SIM e 20 euro di prima ricarica obbligatoria (per coprire la prima mensilità dell’offerta), per un totale di 29,99 euro.

La tariffa base applicata per chiamate e SMS è il Piano Base e prevede i seguenti costi: 19 centesimi al minuto verso tutte le numerazioni nazionali, senza scatto alla risposta e 29 centesimi per ogni singolo SMS inviato.

Nell’offerta, anche se non evidenziato, sono inclusi anche 5 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali e 5 SMS al mese. Una volta terminati i 200 GB, la navigazione viene bloccata, ma si può sempre rinnovare l’offerta anticipatamente direttamente dall’area clienti e da app.

Nel Roaming in UE vengono messi a disposizione ogni mese 9,4 GB di traffico dati (la tariffazione voce e SMS è la stessa applicata a livello nazionale).

Per entrambe le offerte solo dati prosegue la promozione con cui è possibile ottenere uno speciale sconto di 10 o 15 euro per l’acquisto di due diversi modelli di router Huawei.

La procedura è molto semplice: una volta acquistata online l’offerta solo dati da 100 Giga o 200 Giga, il cliente riceverà via mail un codice sconto valido per l’acquisto di un router Huawei B311-221 o Huawei B535-232.

Huawei B311-221 è un router Wi-Fi (su singola banda 2.4 GHz) che supporta SIM 4G con velocità in download fino a 150 Mbps. Tramite Wi-Fi è possibile collegare fino a 32 dispositivi, mentre è disponibile anche una porta LAN/WAN Gigabit (RJ45), per collegare pc, smart tv, tv box etc. e una porta RJ11 per collegare un eventuale telefono. In questo caso lo sconto applicabile è di 10 euro.

Huawei B535-232 è invece un router più performante, con Wi-Fi dual band (2.4 e 5 GHz) che supporta SIM 4G+ con velocità in download fino a 300 Mbps. Tramite Wi-Fi è possibile collegare fino a 64 dispositivi, mentre sono disponibili 4 porte ethernet Gigabit (RJ45) per collegare pc, smart tv, tv box etc. (di cui una WAN). In questo caso lo sconto applicabile è di 15 euro.

Entrambe i prodotti hanno uno slot integrato per SIM di tipo “micro”.